Focus su Tod's dopo ribaltone al vertice con uscita dell'a.d. Macchi di Cellere

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tod's sotto i riflettori a Piazza Affari dopo il ribaltone ai vertici annunciato venerdì scorso a mercati chiusi. La società ha infatti annunciato inaspettatamente che l’ad, Umberto Macchi di Cellere, ha lasciato il gruppo, dopo quattro anni di affiancamento a Diego e Andrea Della Valle, rispettivamente presidente e vicepresidente oltre che a.d. Così è stata cancellata la figura del terzo amministratore delegato, «allo scopo di accorciare la catena decisionale e rendere quindi più rapide le decisioni da prendere», come è stato spiegato nel comunicato della società.

Sempre venerdì è stato annunciato che il nuovo direttore generale è stato individuato in Simona Cattaneo, che entra in Tod's dopo esperienze in altre aziende del settore del lusso, quali L’Oreal, Burberry e Christian Dior. «Non vediamo impatti sostanziali per il titolo, in quanto il processo decisionale appariva già piuttosto concentrato in capo a presidente e del vicepresidente», hanno commentato gli analisti di Equita, che comunque raccomandano cautela sulle azioni (‘Hold’), individuando un target di prezzo a 45 euro, in linea con i corsi di Borsa. Gli esperti hanno anche sottolineato che Diego Della Valle controlla il 63,6% del capitale della società e il 75,5% dei diritti di voto. «Non escludiamo comunque che le competenze e il track-record del nuovo direttore generale possano aprire opportunità di sviluppo nel segmento beauty/profumi, in particolare per il marchio Tod`s», hanno aggiunto gli analisti. Equita, però, ritiene che le azioni della casa di moda quotino su multipli abbastanza elevati (il rapporto tra enterprise value ed ebitda attesi al 2023 si attesta attorno a 23 volte), «Valori a nostro avviso ancora giustificati solo da ipotesi di M&A», hanno concluso.