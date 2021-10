Focus su Turismo & Cultura al «Made in Italy Summit 2021»

2' di lettura

Dopo il successo di Made in Italy: The Restart dell'ottobre 2020 e del Pre Summit Think Tank del giugno 2021, il percorso Made in Italy: Setting a New Course entra nel vivo con il Made in Italy Summit 2021. Organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24, l'evento si concentrerà sul Made in Italy, per il rilancio dell'economia italiana dopo la pandemia dell'ultimo anno.



La tre giorni in programma lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 ottobre – dalle ore 14,30 alle 18, trasmessa in diretta streaming – toccherà una serie di temi chiave per il rilancio delle eccellenze industriali italiane: innovazione politica, sociale ed economica, ruolo del sistema finanziario nel percorso di ripresa, importanza e regolamentazione dell'export. Attenzione verrà posta anche alle dinamiche interne ai settori chiave del Made in Italy ed al ruolo giocato dall'innovazione nella ripartenza, con focus sul comparto energetico e industriale.

Loading...

Interverranno tra gli altri il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, la ministra della Giustizia Marta Cartabia, la ministra per il Sud e la coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna, il ministro della Cultura Dario Franceschini, la ministra dell'Università e della ricerca Maria Cristina Messa, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

In particolare nella seconda giornata di lavori, martedì 5 ottobre, si affronteranno gli aspetti del made in Italy nel settore del fashion e del design; nei settori agroalimentare e vitivinicolo italiani; in quelli della cultura e del turismo e, infine, nella manifattura. Dopo l'intervento istituzionale di Marina Sereni, viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale il programma entrerà nel vivo con una serie di tavole rotonde verticali, partendo dal fashion e design e proseguendo con il settore agroalimentare e vitivinicolo.

A seguire il confronto sui settori della cultura e del turismo come binomio vincente per lo sviluppo economico del Paese con Marina Lalli, presidente di Federturismo; Giovanna Melandri, presidente del MAXXI; Dominique Meyer, sovrintendente di Fondazione Milano per la Scala ed Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. Le conclusioni saranno affidate a Dario Franceschini, ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo.