Focus su Unipol, Holmo archivia la cessione del 6,6% della compagnia

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Unipol sotto i riflettori a Piazza Affari (+0,2% il titolo, contro il -0,1% del Ftse Mib), dopo le indiscrezioni sul fatto che Holmo, azionista rilevante di Unipol con il 6,665% delle azioni e il 9,006% dei diritti di voto, avrebbe definitivamente archiviato l’ipotesi di cessione della partecipazione per fare fronte agli impegni debitori nei confronti del sistema bancario.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la storica cassaforte ha rimesso a posto i conti e ora non sarebbe più tenuta a mettere sul mercato la partecipazione nella holding assicurativa, come da mandato affidato a Mediobanca nel febbraio del 2021, per far fronte ai propri impegni nei confronti dei creditori Questa evoluzione è stata consentita dal perfezionamento di un aumento di capitale da 50 milioni di euro e dall’incasso di dividendi da Unipol per 18 milioni, che hanno consentito di adempiere agli obblighi con le banche. Coop Alleanza 3.0, maggiore azionista di Unipol con una quota del 22,246% del capitale e 29,987% dei diritti di voto ha invece ceduto immobili per 50 milioni attraverso una cartolarizzazione. Le risorse potrebbero servire per nuovi investimenti e per rafforzare la struttura finanziaria della società che ha recentemente ristrutturato il debito per 560 milioni di cui 360 milioni legato a un mutuo ipotecario e 200 milioni a un prestito con Unicredit.

Secondo gli analisti di Intermonte, si tratta di "una notizia positiva e che conferma come la revisione al rialzo della politica di distribuzione di dividendi da parte di Unipol sia anche dettata dalle esigenze patrimoniali dei principali soci". Le cooperative Alleanza 3.0, Holmo, Nova Coop, Cooperare, Coop Ligura, Koru, Coop Lombardia detengono complessivamente il 49,2% del capitale e il 62,8% dei diritti di voto a seguito dell’introduzione del meccanismo del voto maggiorato.