Foer, Scibona e Luiselli: i primi tre autori “cult” per Aspettando il Salone

11 settembre

Il giorno dopo, mercoledì 11 settembre, ore 18, sarà Salvatore Scibona a prendere parola, dividendo il palco del Circolo dei lettori (via Bogino, 9) con Fabio Geda. Nato a Cleveland, Ohio, da una famiglia di immigrati

siciliani, lo scrittore dirige il Cullman Center for Scholars and Writers della New York Public Library. Il volontario (66thand2nd) arriva dopo La fine, inserito nella prestigiosa lista dei 20 Under 40 del New Yorker

e finalista al National Book Award. Il nuovo libro racconta la storia di Vollie Frade, ragazzo dell'Iowa, reduce del Vietnam. Dopo 412 giorni di

prigionia, unico sopravvissuto di una missione fantasma in Cambogia, ha deciso di cancellare il proprio passato, abbandonare i genitori, e diventare “nessuno”. Così, quando un civile sibillino che ama citare la Bibbia lo contatta per unirsi a una cellula dei servizi segreti, Vollie assume l'identità di Dwight Elliot Tilly. È con questo nome, dopo l'epilogo scioccante del suo primo incarico, che cercherà di rifarsi una vita con Louisa e con il piccolo Elroy, conosciuti in un ranch abbandonato nel deserto del New Mexico, dove il vecchio compagno d'armi Bobby Heflin, fuggito chissà dove, aveva creato una comune fondata sull'autarchia e sul libero amore.

Il 12 settembre



Giovedì 12 settembre, ore 18, Valeria Luiselli porterà alla Biblioteca Civica Centrale (via della Cittadella, 5) Archivio dei bambini perduti (La Nuova Frontiera), con Martino Gozzi. La scrittrice, nata a Città del Messico nel 1983 e cresciuta in Sudafrica, è collaboratrice del New York Times e delle riviste letterarie Granta e McSweeney's. Il suo nome è inserito nella lista Bogotà39, che raccoglie i trentanove migliori autori latinoamericani under 40. Il nuovo romanzo, intreccio di voci, suoni e immagini, racconta di una famiglia che si confronta oggi con il senso della giustizia e dell'uguaglianza. Libro on the road, ricco di immagini potenti, narra la storia del viaggio in automobile di una giovane coppia che con i figli lascia New York diretta in Arizona. La famiglia procede tranquilla, si gioca, legge e canta nell'abitacolo, ma la radio trasmette notizie sempre più allarmanti di una “crisi migranti”: sul confine degli Stati Uniti, migliaia di bambini premono per attraversare la frontiera. Finiranno in prigione, o peggio. Il viaggio continua, la famiglia attraversa la Virginia, il Tennessee, l'Oklahoma e il Texas; padre e madre, però, sono sempre più lontani. La loro avventura sarà al contempo grandiosa e straziante.