Folegandros

Isola molto frequentata dagli Italiani, è facilmente raggiungibile da Santorini ed è una stratigrafia storica. Qui, i Fenici trovarono casa dall’inizio del primo millennio a.C. e usarono l’isola per i loro commerci. Poi, la scelsero i Dori, i Macedoni e i Romani, per arrivare all’impero bizantino, ai Veneziani e agli Ottomani. Le spiagge da sole valgono il soggiorno, soprattutto Katergò, sabbia nera e mare di cristallo, e Agios Georgios, bellissima quando c’è vento. La Chora, su una roccia a strapiombo sul mare, è un mondo in miniatura: tre piazze in fila e taverne che offrono kalasouna, una deliziosa torta ripiena di cipolle e formaggio, e matsata, una pasta fatta in casa. Prima però di sedervi a tavola, fate lo sforzo di un’ascesa verso la chiesa della Panagia, che si trova alle spalle della Chora: sarà uno dei più bei tramonti della vostra vita.

3/11 5/11 Menu