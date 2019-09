Foliage, 10 percorsi (a piedi, in treno, sulle Mtb) per vivere i colori dell’autunno

6' di lettura

Con l'approssimarsi dell'autunno, la natura offre un ultimo emozionante spettacolo prima di prepararsi al lungo letargo invernale. Per chi ama questo periodo dell'anno, che nel Nord America chiamano “estate indiana” nel nostro Paese non mancano i luoghi dove goderne.

Ecco 10 idee, tra passeggiate, escursione nei boschi o a bordo di un treno, per giornate attive all'insegna del colore.

Ad Asiago (foto Gianluca Donà)

1 - Ad Asiago la festa del foliage

L'innamoramento collettivo per il foliage di Asiago è talmente sentito che ogni anno viene celebrato con una festa che torna il 19 e il 20 ottobre. Tante le occasioni per andare a passeggiare nei luoghi più affascinanti dei dintorni, su sentieri, mulattiere e cime, con la macchina fotografica al collo per immortalare panorami unici. Un “grande classico” di Asiago Foliage è infatti il concorso fotografico associato alla manifestazione, durante il quale vengono selezionate, esposte e premiate le foto più belle per composizione, colori, luci ed atmosfere. Asiago si trova al centro di una rete di sentieri da percorrere lentamente in sella al cavallo o su bici elettriche per salire a quote più alte e affrontare pendii più ripidi. A soli 5 km dal centro, in località Meltar, ecco la zona del Golf Club, e sempre in prossimità troviamo Cima Ekar. Tappa dell'Alta via Tilman, è la sede di una stazione di osservazione dotata del più grande telescopio in Italia. Ma anche senza puntare lo sguardo verso le stelle vale la pena di ammirare la meravigliosa faggeta circostante, specialmente in orario serale. Da provare anche gli itinerari che fanno parte di “Futourist”, il programma di cooperazione transfrontaliero Interreg Italia-Austria, tutti di grande pregio naturalistico, paesaggistico, storico e culturale.

Foto di A. Gruzza

2 - Nei parchi del Trentino con i cervi

Qui il protagonista assoluto è il signore dei boschi, il cervo che a partire dalla metà di settembre e fino a metà ottobre, entra nel periodo degli amori esibendosi in un rituale di corteggiamento davvero particolare. Un'esperienza indimenticabile è quella di poter assistere, guidati da esperti faunistici, ai rituali dei cervi innamorati in uno dei Parchi naturali del Trentino (Parco Paneveggio, Parco Adamello Brenta, Parco Stelvio, Val di Rabbi e Val di Pejo, Lagorai - valle del Vanoi). Un'opportunità da cogliere durante una serie di escursioni, nel pieno rispetto degli animali, rese ancor più interessanti dall'utilizzo, nel corso di quelle serali, di speciali termocamere per osservare i movimenti degli ungulati nel loro ambiente quando è calata la notte. È possibile prenotare online la sola esperienza dell'ascolto del possente bramito, oppure l'esperienza abbinata al pernottamento presso alcune baite oppure semplici B&B del territorio.