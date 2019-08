Follie per le auto sportive come la McLaren del 1994

Non ci sono soltanto le vetture per le quali in California si fanno ogni follie. Anche le auto sportive “storiche” hanno negli ultimi anni visto crescere il loro valore. E che valore! All'asta Gooding and Co. a Pebble Beach, infatti, è andata una delle Ferrari più blasonate, la 312T di Formula 1 con cui Niki Lauda ha vinto il GP di Francia del 1975: valore stimato per chi se l'è assicurata una cifra di poco inferiore agli 8 milioni di dollari. Niente male, ma c'è anche di più. Il record assoluto dell'auto più cara di questa edizione della settimana dell'heritage lo potrebbe stabilire, il condizionale è d'obbligo visto che l'asta è finita, ma la cifra resta top secret, visto che c'è di mezzo una rara McLaren, la F1 del 1994, una delle due modificate con specifiche LM per l'impiego alla 24 Ore di Le Mans. Gira voce che il fortunato acquirente dovrebbe aver speso non meno di 20 milioni di dollari per sistemarla nel suo garage.