Fondamentali buoni, la sfida è sulla flessibilità e i mercati

«Io sono ottimista, nonostante il rallentamento della domanda interna ed estera, la flessione degli ordini e degli investimenti, lo stop della produzione industriale e il clima di fiducia in peggioramento. A puntellare il mio ottimismo è il fatto che questa situazione è il risultato di una precisa scelta della Bce di raffreddare l’economia alzando i tassi di interesse. Se i tassi scendono, e mi auguro accada il più rapidamente possibile, questa regione riparte subito, perché i fondamentali sono sani». Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, non punta il dito contro nessuno e non chiede inversioni di rotta alla politica, ma lancia un monito alle imprese: «La sfida oggi è essere più flessibili e capaci di adattarci ai processi di cambiamento in atto, perché i mercati sono sempre più complessi e incerti e noi dobbiamo cogliere le mutevoli esigenze, consapevoli che siamo sulla traiettoria giusta. Non confondiamo l’orizzonte di breve termine con lo scenario di lungo».

Annalisa Sassi. Presidente Confindustria Emilia-Romagna

Ed è sul lungo che la Regione non deve temere per il suo Pil - atteso quest’anno al +0,7% e al +0,6% nel 2024 – perché ci sono segnali positivi nel nuovo anno per l’export, il volàno dei distretti industriali (l’Emilia-Romagna ha un tasso di internazionalizzazione doppio rispetto alla media nazionale) e perché gli investimenti in formazione specialistica e tecnica, cavallo di battaglia di Confindustria per sostenere le imprese nella transizione 5.0 e verde, iniziano già a dare i primi frutti. «Il confronto con le altre regioni italiane ci premia – ricorda Sassi – anche se dobbiamo migliorare per raggiungere le principali regioni manifatturiere europee: il numero di Neet, i ragazzi che non studiano e non lavoro, qui è sceso in due anni dal 19,1% al 12,2%, il mismatch di competenze resta alto ma sia le università sia gli Its stanno cambiando velocemente la propria offerta per rispondere al mercato».