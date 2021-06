Fondazione Bill e Melinda Gates, 2,1 miliardi per l’empowerment femminile

• Empowerment economico: 650 milioni di dollari per un’espansione delle attività della Fondazione con il rafforzamento dell’economia dell’assistenza, lo sviluppo dell’inclusione finanziaria delle donne e la riduzione delle barriere all’ingresso nel mondo del lavoro retribuito.

• Pianificazione familiare e salute: 1,4 miliardi di dollari per riaffermare ed ampliare l’impegno della Fondazione per la pianificazione familiare e la salute delle donne, con particolare attenzione all’accesso ai contraccettivi e al sostegno per una rete di partner di pianificazione familiare, tra cui UNFPA Supplies Partnership, Family Planning 2030, il Global Financing Facility e la nuova iniziativa Shaping Equitable Market Access for Reproductive Health.

• Sviluppo della leadership femminile: 100 milioni di dollari in 5 anni, che diventeranno poi 230 milioni in 10 anni. Questo rappresenta un nuovo impegno di finanziamento per accelerare l’inclusione delle donne nei ruoli di leadership, principalmente nei settori della salute, del diritto e dell’economia. Il capitolo include un contributo a un nuovo fondo di Co-Impact che mira a smantellare le barriere sistemiche alla parità di genere e alla leadership di donne e ragazze in tutto il mondo.

«L’uguaglianza di genere deve essere al centro degli sforzi del mondo per compiere progressi verso lo sviluppo sostenibile dei mercati» ha dichiarato Bill Gates, copresidente della Gates Foundation, aggiungendo: «Dare priorità alla parità di genere non è solo la cosa giusta da fare, ma è essenziale per combattere la povertà e le malattie prevenibili. Il Forum sull’uguaglianza generazionale è un’opportunità per ritenere i leader responsabili in modo da poter garantire che tutte le persone, ovunque, abbiano l’opportunità di vivere una vita sana e produttiva».

Una situazione in peggioramento

La Gates Foundation ha anche pubblicato nuovi dati che mostrano come la disuguaglianza sia cresciuta in tempo di pandemia a un ritmo allarmante, trainata da interruzioni dei servizi sanitari per le donne, perdite di posti di lavoro in settori in cui le donne sono sovrarappresentate e un forte aumento delle esigenze di assistenza e di lavoro di cura non retribuito. «Gli effetti a catena della pandemia hanno avuto un effetto congiunto per derubare donne e ragazze di opportunità» ha detto French Gates.