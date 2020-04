Fondazione Cariplo, nel 2019 un avanzo di 501 milioni Il totale per attività finaltropiche nel 2020 è di 135 milioni: 60 milioni saranno riprogrammati per sostenere il tessuto sociale nella fase post lockdown, con attenzione anche al sostegno delle imprese del Terzo settore di Matteo Meneghello

3' di lettura

La Fondazione Cariplo approva il bilancio e riprogramma le attività per contrastare gli effetti provocati dalla pandemia da coronavirus, indirizzando in particolare risorse anche verso le imprese del terzo settore, che rischiano di dovere cessare l’attività per mancanza di liquidità in seguito al lockdown. Il bilancio 2019 ha ricevuto il via libera dalla commissione centrale di beneficienza e vede un avanzo da 501 milioni di euro. Il totale delle risorse disponibili per l'attività filantropica 2020 è di 135 milioni di euro. Rispetto a questa cifra complessiva, 60 milioni di euro non erano ancora stati destinati o impegnati. La priorità ora è sostenere il tessuto sociale nella fase post emergenziale con una riprogrammazione straordinaria che prevede scelte diverse rispetto a quelle degli indirizzi tradizionali. Per quanto riguarda il futuro, infine, la Fondazione conferma i budget assunti nei piani pluriennali, nonostante il probabile venir meno per quest’anno dei dividendi di Intesa Sanpaolo: si farà ricorso al fondo di riserva, nel quale sono state accantonati a oggi 240 milioni.



L’emergenza Covid-19

Fino a oggi l’ente aveva già stanziato alcune somme per gestire l’emergenza, destinando circa 15 milioni all’acquisto di materiale sanitario e per la ricerca scientifica. Ora si pone il tema della seconda parte dell’anno. La fondazione prevede di agire su due fronti: azioni immediate e iniziative di lungo orizzonte. La riprogrammazione individua sei obiettivi prioritari attorno ai quali orientare le risorse e l'impegno delle aree filantropiche: il contrasto alle nuove povertà causate dalla crisi e dall'ancor maggior distanziamento sociale che ne deriverà; il sostegno agli enti del Terzo Settore; l'individuazione di opportunità di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave green; ripensamento dei modelli di offerta di welfare; ripensamento del sistema culturale e rilancio della ricerca.



«In questo momento di grande incertezza -spiega il presidente Giovanni Fosti - non viene meno la chiarezza rispetto al compito e all’obbiettivo a cui la Fondazione Cariplo risponde: investiamo sulle persone più deboli, sulla cultura, sulla ricerca e sull’ambiente come punti chiave da cui partire per generare valore e guardare al futuro. La Fondazione - aggiunge - è un soggetto attivo che non solo mette in campo risorse finanziarie ma promuove e stimola iniziative di costruzione e coesione della comunità come elementi di crescita. La coesione delle comunità e lo sviluppo delle persone non sono solo i nostri valori di riferimento ma sono la condizione essenziale per superare la fase critica che stiamo vivendo».



La gestione