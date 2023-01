Fondazione Cariplo, in arrivo 3,5 milioni per progetti sugli adolescenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriverà a primavera un nuovo bando di Fondazione Cariplo da 3,5 milioni a sostegno degli adolescenti. Un’iniziativa che fa seguito ai 34 progetti per il benessere psicologico di ragazzi e ragazze sostenuti con 5,2 milioni messi a disposizione dalla stessa fondazione Fondazione nel 2022. Le risorse sono destinate a ragazzi in condizioni di fragilità e per promuovere servizi di ascolto e risposte di cura. Con l'insorgere della pandemia è cresciuto l'allarme per il malessere emotivo e psicologico espresso da bambini e ragazzi: ansia, depressione, aggressività, disturbi alimentari e del sonno, dipendenza digitale ecc.

Famiglie, scuole, servizi hanno mostrato preoccupazione e difficoltà rispetto alla possibilità di svolgere, in tempi e modi idonei, il loro compito educativo e di cura per fronteggiare questa situazione.

Risorse per 5,2 milioni

Per affrontare il problema Fondazione Cariplo ha proposto un bando e promosso 34 progetti sul proprio territorio di riferimento per un importo di 5,2 milioni di euro, oltre il doppio della dotazione iniziale di 2,5 milioni. Il bando ha riscontrato interesse sui territori, sia da parte degli enti di terzo settore, che tra le istituzioni scolastiche che tra i servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Npia) afferenti alle varie Aziende Socio Sanitarie Territoriali (Asst), ricevendo alla scadenza 144 candidature che hanno coinvolto nel complesso 1.233 organizzazioni come partner di progetto o soggetti di rete, con una richiesta di contributo che complessivamente superava i 20 milioni di euro.

Beneficiari 37mila minori e 7mila adulti

I progetti finanziati coinvolgono complessivamente 440 organizzazioni e stimano – in un'ampia gamma di azioni di diversa intensità, di gruppo o individuali, che vanno dalla sensibilizzazione alla cura – circa 37mila beneficiari minori e 7mila adulti (genitori, insegnanti, operatori). I progetti, in avvio a inizio 2023, coprono tutte le fasce di età, dai bambini ai neomaggiorenni, e quasi tutte le province di riferimento di Fondazione.

In primavera il bando da 3,5 milioni

Il benessere psicologico dei minori rimane anche per il 2023 uno dei temi prioritari di Fondazione Cariplo che prevede già un nuovo bando a inizio primavera, con un budget di 3,5 milioni. «Davanti al crescente malessere dei giovani, la Fondazione ha messo in campo risorse per favorire progetti di ricomposizione sul territorio, capaci di connettere diverse competenze e diversi soggetti attorno al problema. La risposta del territorio ha superato le aspettative, sia in termini di quantità che di qualità dei progetti proposti. Sostenere i ragazzi e le loro famiglie nell'affrontare il malessere emotivo e psicologico è una sfida cruciale e complessa che possiamo affrontare solamente unendo le forze» ha detto Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo.