Fondazione Cariplo, il budget per la filantropia sale a 171 milioni per il 2023

Per il 2023 il budget per le attività filantropiche di Fondazione Cariplo sale a 171 milioni di euro (erano 150 nel 2022). Tra i temi focus: sfide demografiche, contrasto alle povertà, crisi energetica e cambiamenti climatici, valorizzazione dei luoghi della cultura, interventi sul paesaggio, cibo e salute, economia circolare, sostegno ai giovani e alla ricerca scientifica. L'attività della Fondazione si confronterà con le azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intanto Sergio Urbani è stato confermato direttore generale per i prossimi quattro anni.

Gli obiettivi: dalla sfida demografica al welfare

Fondazione Cariplo ha approvato, nel corso della riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, presieduta dal presidente Giovanni Fosti, il Documento previsionale programmatico annuale per il 2023, che definisce gli obiettivi e le risorse per l'attività filantropica. Per il prossimo anno, il budget complessivo è di circa 171 milioni di euro (lo scorso anno 150 milioni) a sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale, in partnership con le reti del territorio, gli enti non profit e le istituzioni e con la fondamentale collaborazione delle Fondazioni di Comunità locali.

Il documento di programmazione 2023 individua le modalità con cui la Fondazione attuerà l'attività filantropica nel 2023 puntando a 9 obiettivi: sfide demografiche; cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e della biodiversità; contrasto alla povertà; occupabilità; nuove forme della partecipazione culturale; ricerca scientifica; sistemi territoriali di welfare; abitare sociale; capacity building delle organizzazioni non profit.

Il filo rosso, che lega le riflessioni e le azioni intraprese dalla Fondazione in questi ultimi anni particolarmente complessi, può essere sintetizzato nell'obiettivo di “accorciare le distanze” ovvero: «il rischio sempre più concreto è che aumenti la frammentazione della comunità, con persone che pur abitando a poca di distanza le une dalle altre arrivano a vivere prospettive completamente diverse in termini di qualità della vita, di aspettative per il futuro e di accesso a nuove opportunità - si legge nel comunicato stampa - Accorciare le distanze significa quindi per Fondazione Cariplo creare e ampliare le opportunità di realizzazione, crescita e partecipazione per ciascun individuo, come fattore di sviluppo per la comunità e per il Paese».

Ecco le iniziative programmate per il 2023

1) Azioni per l'invecchiamento attivo: 3 milioni di euro a disposizione di progetti per la domiciliarità degli anziani e per la ricerca con lo sviluppo di tecnologie per il benessere delle persone con fragilità. Al tema dell'invecchiamento contribuiranno anche le aree Cultura e Ambiente con attività per l'ampliamento della partecipazione culturale degli anziani e un'attenzione particolare alle aree interne, dove spesso ormai vivono persone in età avanzata.