Fondazione Fs affida a Cilento la storia illustrata dei treni su foulard e cravatte La capsule collection nasce dall’accordo tra Fondazione Fs e l’azienda napoletana Cilento che riproduce fedelmente carrozze e locomotive esposte al museo nazionale di Pietrarsa di Vera Viola

La Bayard, riproduzione della locomotiva che il 3 ottobre del 1839 trainò il convoglio inaugurale della linea Napoli - Portici; la locomotiva a vapore FS 625; la “Littorina”, prestigiosa automotrice termica; la ex carrozza reale; la statua del re Ferdinando II di Borbone: sono i soggetti che risaltano sulla collezione di foulard e cravatte prodotte dalla Maison Cilento per Le Fs italiane.

La capsule collection, in edizione limitata ed esclusiva, nasce dall'accordo di partnership fra Fondazione FS e la c entenaria azienda napoletana. E si tratta dell’ultima creazione che si inserisce in una serie di produzioni dedicate a monumenti, eventi storici, costumi del territorio. La collezione si compone di cinque cravatte e sei foulard che riproducono fedelmente alcune delle locomotive e carrozze storiche esposte al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: dalle locomotive a vapore a quelle a elettriche, fino alle “Littorine”, vera e propria icona del trasporto ferroviario anni Quaranta.

Accessori storici, eleganti e raffinati

In pratica si tratta di una collezione che ripercorre la storia delle Ferrovie dello Stato fino agli anni Sessanta, presentata nei giorni scorsi proprio a Pietrarsa da Fondazione FS Italiane e Maison Cilento.

«Le cravatte e i foulard realizzati da Maison Cilento per Fondazione FS Italiane sono accessori eleganti e raffinati, come i mezzi d'epoca esposti al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - ha detto Luigi Cantamessa, dg della Fondazione FS –. Il Museo, interamente restaurato, custodisce la memoria delle Ferrovie e parte della storia del nostro Paese».

«Fondazione FS Italiane ancora oggi custodisce il grande patrimonio storico delle Ferrovie italiane – sottolinea Ugo Cilento -. Considero Pietrarsa uno dei posti più belli al mondo, dove è possibile immergersi in un passato non troppo lontano, in un'Italia produttiva e in grande sviluppo con magnifici treni d'epoca che trasmettono un grande senso di forza e benessere ma soprattutto un luogo in grado, ancora oggi, di esercitare un grande fascino sull'immaginario».



