Fondazione Gimbe accusa la Lombardia di aggiustare i dati. Regione: parole gravissime L'altolà arriva in vista anche delle “pagelle” che il comitato tecnico-scientifico comunicherà venerdì 29 maggio sul rispetto di 21 indicatori di monitoraggio di Barbara Gobbi

Coronavirus, tamponi e test sierologici

L'altolà arriva in vista anche delle “pagelle” che il comitato tecnico-scientifico comunicherà venerdì 29 maggio sul rispetto di 21 indicatori di monitoraggio

4' di lettura

Lombardia, Liguria e Piemonte - non sono pronte per la riapertura totale in agenda dal 3 giugno. E i dati della Lombardia non sono affidabili. L'altolà e le accuse arrivano dalla Fondazione Gimbe in vista anche delle “pagelle” che il comitato tecnico-scientifico comunicherà domani sul rispetto di 21 indicatori di monitoraggio. «La nostra analisi dal 4 maggio sul periodo post riaperture - spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - dimostra che hanno la più alta percentuale di tamponi diagnostici positivi la Lombardia (6%), la Liguria (5,8%) e il Piemonte (3,8%). Al tempo stesso queste Regioni presentano anche il maggiore incremento di nuovi casi e una limitata attitudine a eseguirli, i tamponi: sono poco sopra la media nazionale di 1.343 per 100mila abitanti Lombardia (1.608) e Piemonte (1.675) ed è al di sotto la Liguria, con 1.319 tamponi. È plausibile che aumentando il numero di tamponi i positivi trovati crescerebbero ancora».

«Mantenere le limitazioni solo nelle tre Regioni più a rischio»

Da qui l'appello della Fondazione ad «abbandonare ogni forma di egoismo regionalistico». La soluzione più ragionevole tra gli scenari che il Governo si troverà a dover tracciare nei prossimi giorni per una riapertura in sicurezza compatibilmente con la minaccia ancora presente del virus, suggerisce Cartabellotta, sarebbe «mantenere le limitazioni solo nelle tre Regioni più a rischio consentendo magari la mobilità tra di esse».

Oggi rischia chi fa più tamponi

«Il virus per trovarlo lo devi cercare, se non lo cerchi non è certo che non ci sia – ha spiegato Cartabellotta intervenuto a 24Mattino su Radio24 -. La strategia interventista da applicare sarebbe quella delle “3T”: andare a fare un “testing” massiccio, tracciare i contatti e trattare adeguatamente i casi. A oggi le uniche due realtà che stanno facendo testing massiccio sono la Valle d’Aosta e la Provincia di Trento, che da quando è stato allentato il lockdown e cioè dal 4 maggio fanno circa 4.200 tamponi per 100mila abitanti. Sotto di loro ci sono la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia con 2.000-2.300 tamponi. Le Regioni più colpite e cioè Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna sono intorno a 1.200-1.500-1.600 al giorno. É evidente che queste enormi differenze si riflettono anche sui casi diagnosticati. Poi ci sono Regioni del Sud e in particolare la Puglia, la Sicilia e la Campania che è vero che hanno molti pochi casi ma è anche vero che stanno facendo tra i 250 e gli 800 tamponi. Chi non cerca non trova o non rischia di trovare, insomma».

«La Lombardia aggiusta i numeri»

Alla domanda se la Lombardia sia tra le Regioni che «aggiustano i numeri per paura di essere fermate», il presidente della Fondazione ha detto: «La risposta è affermativa, anche perchè in Lombardia si sono verificate troppe stranezze negli ultimi tre mesi: soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla Protezione civile e andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione e trasmissione dei dati che sarebbe stata giustificata nella prima fase e molto meno ora. Come se ci fosse la necessità - ha detto Cartabellotta - di mantenere sotto un certo livello il numero dei casi diagnosticati».

Regione Lombardia: parole gravissime

«Gravissime, offensive e soprattutto non corrispondenti al vero». Così la Regione Lombardia commenta, in una nota, le parole di Cartabellotta. «In Lombardia i dati sono pubblicati in modo trasparente. Nessuno, a partire dall'Iss, ha mai messo in dubbio la qualità del nostro lavoro. È inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo siano rettificate da chi le pronunciate», conclude la nota.