Fondazione Con il Sud avvia il Centro Euromediterraneo di Citizen Science Taranto ospiterà servizi didattico-museali a carattere scientifico e servizi turistici di Domenico Palmiotti

L’ultimo progetto avviato è l’inaugurazione del primo piano del palazzo Amati nella città vecchia di Taranto, un edificio del ‘700 affacciato sul mare e oggetto, negli anni, di ripetuti assalti vandalici e distruttivi. Qui, nell’ambito della mission che la vede impegnata a valorizzare beni pubblici abbandonati o dismessi, la Fondazione Con il Sud, partecipata da Fondazioni bancarie, ha avviato Kétos, il Centro Euromediterraneo di Citizen Science e di promozione del mare.

Il partenariato vede protagoniste Jonian Dolphin Conservation, soggetto capofila, teatro Crest, le associazioni Emmanuel, Manifesto Città Vecchia e del Mare, Marco Motolese e Terra insieme al Comune di Taranto. In dodici anni di attività, tra il 2007 e il 31 dicembre 2018, la Fondazione Con il Sud ha assegnato 1.153 contributi per un valore di oltre 211,7 milioni di euro. Solo nel 2018 sono state finanziate 98 iniziative con 20,344 milioni. Le organizzazioni complessivamente coinvolte nelle iniziative sostenute l’anno scorso sono oltre 400 tra associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, enti ecclesiastici, enti pubblici e soggetti privati. Nel 2017, invece, sono stati assegnati 15.267.770 milioni per sostenere 57 progetti. La Puglia è la terza regione del Mezzogiorno per concentrazione delle risorse (dopo la Campania e la Sicilia) con 30 milioni di risorse assegnate e 192 progetti finanziati in totale. Kètos avviato ora a Taranto ospiterà servizi didattico-museali a carattere scientifico, servizi turistici, attività di consulenza e formazione legate all’economia creativa, attività di promozione della lettura e del patrimonio culturale identitario legato al mare, alla città vecchia di Taranto e alle tradizioni locali. Il centro, inoltre, offrirà servizi di accoglienza e di ascolto dei bisogni del territorio e delle persone, favorendo l'inclusione sociale, lo sviluppo culturale e la creazione di reti e di interconnessioni. Il Comune di Taranto ha annunciato la volontà di ristrutturare anche il secondo e terzo piano dell’edificio, che in passato ha ospitato il corso di laurea in Scienze del mare dell'Università di Bari, «facendolo diventare - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica, Augusto Ressa - uno degli snodi della rigenerazione urbana della parte antica di Taranto». «Il progetto Kètos è costato poco meno di mezzo milione di euro ed è stato cofinanziato - ha detto Marco Imperiale, direttore della Fondazione Con il Sud - dai soggetti partecipanti e dal Comune di Taranto. La metà del budget è stata dedicata alla ristrutturazione, l'altra metà a sostenere, per almeno tre anni, le attività progettuali che dovrebbero poi proseguire autonomamente in autosostenibilità. In generale questi progetti sono molto importanti nella nostra ottica». «Quello che cerchiamo di fare - ha proseguito Imperiale - è stimolare la capacità del Terzo Settore di utilizzare i beni immobili dismessi che hanno un pregio storico per creare lavoro ed attività sostenibili. Attività che in qualche modo contemperino l'inclusione sociale e attività commerciali che siano poi in grado di rendere sostenibile questa inclusione sociale». Imperiale ha definito la Puglia «come una delle regioni più attive nelle proposte alla Fondazione Con il Sud. Questo tipo di progetti funzionano - ha aggiunto Imperiale - e ne abbiamo uno a San Cesareo, in provincia di Lecce, un altro a Nardò, sempre nel Salento, un altro ancora a Bitonto, nel Barese, molto interessante perché è un progetto in cui viene coniugata la valorizzazione di un bene immobile e di un bene immateriale, in questo caso la tradizione sartoriale”. “Il Sud - ha rilevato ancora Imperiale - risponde molto bene, i bandi della Fondazione sono sempre molto partecipati e noi lavoriamo sull'inclusione sociale e sulla valorizzazione dei beni comuni, che sono quelli confiscati, quelli culturali e quelli ambientali. L'idea è quella di mettere associazioni e cooperative sociali dentro questi beni per sviluppare attività che coniughino sociale e lavoro». «La Fondazione Con il Sud - ha spiegato infine Imperiale - è un ente privato, un ente erogatore, costituito dodici anni fa della fondazioni di origine bancaria, nata dalla privatizzazione delle banche pubbliche, in quanto il Sud non ha a sufficienza risorse per attività filantropiche. Di qui la decisione delle diverse Fondazioni di costituire insieme questa Fondazione dedicata al Sud. Che ha una particolarità rispetto alle altre, quella di avere nella propria governance le Fondazioni di origine bancaria e il mondo delle associazioni. Sono presenti le più importanti Fondazioni: Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, la Fondazione Crt, BancoNapoli e tutte quelle nate dalle vecchie casse di risparmio».