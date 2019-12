Fondazione Open, fondi arabi e israeliani nelle società lussemburghesi di Carrai Wadi Ventures e Wadi Ventures Management Company, sulle quali hanno acceso i riflettori i magistrati della procura di Firenze, sono un punto di incontro tra capitali arabi e israeliani. Nell'azionariato si mescolano investitori dei due mondi spesso contrapposti politicamente ma in questo caso uniti dagli affari di Angelo Mincuzzi

Wadi Ventures, la societa lussemburghese sulla quale hanno acceso i riflettori i magistrati della procura di Firenze che indagano sulla Fondazione Open, è un punto di incontro tra capitali arabi e israeliani. Nell'azionariato della società e in quello della controllante Wadi Ventures Management Company, si mescolano investitori dei due mondi, spesso contrapposti politicamente ma in questo caso uniti dagli affari.



Si è scritto e parlato molto delle due entità lussemburghesi ma per capire più da vicino cosa sono e cosa fanno occorre spulciare tra le carte provenienti dal Lussemburgo. Documenti societari, dunque, e quindi estranei alle indagini dei magistrati fiorentini.

La società in accomandita

Wadi Ventures è una società in accomandita per azioni, quella che in Italia viene identifica con la sigla Sapa. Questo significa che ha due diverse tipologie di azionisti: i soci accomandanti, che vengono esclusi dall'amministrazione e sono responsabili limitatamente ai capitali investiti; e i soci accomandatari, che amministrano la società e sono responsabili illimitatamente delle sue obbligazioni.



Il socio accomandatario della Wadi Ventures, o general partner, è un'altra società lussemburghese, la Wadi Ventures Management Company (Wvmc), che possiede una azione ordinaria della società. Torneremo in seguito a occuparci della Wvmc.



Da quanto rivelano i documenti (che però si fermano al febbraio 2019) il capitale sociale versato dai soci della Wadi Ventures è di 2.225.000 euro suddiviso fra 13 azionisti. Al momento della costituzione della società, il 4 ottobre 2012, l'unico azionista accomandante era la società italiana Sdb, una società a responsabilità limitata milanese controllata da Vittorio Giaroli, azionista tra l'altro della Cambridge Management Consulting, società fiorentina fondata e presieduta da Marco Carrai.