Fondazione di Sardegna aumenta le erogazioni del 12%

La ripartizione settori dei Bandi Annuali prevede per “Arte, attività e beni culturali” 1.395.000 euro, per “Volontariato, filantropia e beneficenza” 1.000.000 euro, per “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa” 900.000 euro e per lo “Sviluppo locale” 1.050.000 euro. Nella predisposizione delle risorse, come sottolinea il direttore generale, rimane confermata l'attenzione «verso il sociale, i territori e i temi della sostenibilità».

A tutti i progetti e i finanziamenti che saranno messi in campo, si aggiungono le iniziative in corso realizzate con le Università e con il mondo della Scuola.

«La Fondazione prosegue, inoltre, il suo impegno nella valorizzazione della propria missione attraverso l'integrazione sistematica di criteri ispirati a valori di sostenibilità, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 - chiariscono ancora -. L'evoluzione della piattaforma informatica per le Richieste on line) rientra in quest'ottica e consentirà di gestire in modalità totalmente digitale i flussi deliberativi e tutte le attività e le comunicazioni tra la Fondazione e gli interlocutori esterni: dalla registrazione delle domande di contributo, alla consultazione del percorso dei progetti finanziati, per arrivare alla rendicontazione, garantendo così tracciabilità, verificabilità e sicurezza dei dati». A certificare l’attenzione per i territori, poi, l’apertura, avvenuta tempo fa, nella sede di Cagliari e in quella di Sassari dello “Spazio Cdp” in cui è prevista la presenza dei referenti di Cassa depositi e presiti che “avranno l'obiettivo di potenziare e fornire supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio”.