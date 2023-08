Fondazione Toscanini, nel 2022 record di ricavi e contributi da privati

Merito di una programmazione che, proprio in risposta alle difficoltà generate dalla pandemia, ha rafforzato il legame della Fondazione (e della sua orchestra) con il territorio, guardando alle esigenze della propria comunità.

«Siamo partiti dal nome della Fondazione, quello di Toscanini: essere eredi della sua figura e della sua lezione non è un orpello, ma significa avere la responsabilità di seguire e tramandare un modello, un lascito morale e sociale prima ancora che artistico – racconta il sovrintendente Alberto Triola –. Toscanini ci ha insegnato a vivere la musica come elemento fondamentale di coesione sociale e impegno civile, strumento di crescita per il territorio e la sua comunità».

L’Orchestra Toscanini è stata una delle prime a trasmettere un concerto in streaming, il 6 marzo del 2020, inoltre la Fondazione ha siglato con i sindacati un accordo che garantiva la continuità salariale ai dipendenti, anche durante i mesi di forzata chiusura, in cambio di una maggiore flessibilità da parte degli stessi una volta superata l’emergenza.

«Quell’accordo ci ha permesso di tornare a fare musica dal vivo non appena è stato possibile – ricorda Triola – portando, con piccoli gruppi di artisti, la musica in tutti i luoghi della regione, anche quelli non convenzionali, fuori dai teatri, nelle piazze e nei quartieri periferici e socialmente più complessi, con oltre 100 concerti in 45 giorni».

Nonostante il crollo degli abbonamenti nella prima stagione post-Covid, la Fondazione ha deciso di continuare a investire per rilanciare la propria attività, nel segno dell’inclusività: di un pubblico meno avvezzo alla musica classica, dei giovani e delle fasce più fragili della popolazione, dai disabili agli immigrati, ai carcerati.