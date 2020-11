Fondazioni bancarie e sussidiarietà fiscale. Un ruolo per il futuro di Marta Cenini e Antonio Longo

3' di lettura

La crisi sanitaria attuale ha portato nuovamente l'attenzione nei confronti delle fondazioni di origine bancaria ossia di quegli enti costituiti negli anni 90 con la riforma Amato in concomitanza con la privatizzazione e la trasformazione delle ex casse di risparmio in società per azioni. Sulla spinta di richieste da parte dell'UE, uno degli intenti della riforma era infatti quello di scindere l'attività bancaria da quella di utilità sociale, quest'ultima perseguita all'epoca dagli stessi enti creditizi; in una fase iniziale, si era anche stabilito che le Fondazioni che avevano effettuato il conferimento delle aziende bancarie (cd. enti conferenti) detenessero il pacchetto di controllo delle banche conferitarie, agendo pertanto come holding.

Negli anni successivi, la legislazione ha previsto la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle banche e attualmente le Fondazioni sono finalizzate al perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con particolare riferimento ad uno specifico territorio. Le Fondazioni bancarie sono attualmente 88 e, a seguito di una importante pronuncia della Corte Costituzionale, è prevista la presenza nell'ambito dell'organo di indirizzo di una prevalente e qualificata rappresentanza di enti, pubblici o privati, espressivi delle realtà locali e del Terzo Settore e la presenza in minoranza di rappresentanti di enti territoriali, anche al fine di preservarne l'autonomia e l'indipendenza. Oltre ad un patrimonio di circa 40 miliardi di euro, esse possiedono il 16% delle azioni di Cassa e Deposito Prestiti e in vent'anni di attività hanno erogato circa 24 miliardi di euro attraverso più di 400mila iniziative. Le fondazioni bancarie sono in gran parte aderenti all'ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.).

Per far fronte all'epidemia, fin dalle prime fasi le Fondazioni hanno impegnato ingenti risorse stanziando complessivamente circa 70 milioni di euro destinati prevalentemente al settore sanitario e all'erogazione di finanziamenti in ambito locale, erogazioni che si sommano a quelle nei settori dell'educazione, del welfare e del Terzo Settore che nel 2019 hanno raggiunto quota 911 milioni.

Anche alla luce di questo ruolo nella gestione della pandemia e nella fase della ripartenza, da alcuni mesi è in corso un tavolo di lavoro tra ACRI e Ministero delle Finanze che potrebbe avere uno sbocco già nella prossima legge di Stabilità. L'obiettivo è alleggerire l'attuale carico fiscale per quegli enti impegnati nel sostegno dei territori mediante proprie elargizioni in applicazione di un principio di cosiddetta «sussidarietà fiscale».

Il regime fiscale delle fondazioni bancarie è stato assimilato ope legis (Decreto Ciampi) a quello degli enti non commerciali, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni contenute nella legislazione speciale. La previsione del regime proprio di questa particolare categoria di enti ha comportato due principali conseguenze: (a) le fondazioni sono soggette ad imposte sui redditi non sulla base del reddito unitariamente prodotto (come per società ed enti commerciali), ma tenendo conto delle singole categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR; (b) a questi enti possono applicarsi specifiche agevolazioni tributarie in ragione della loro qualifica di enti senza scopo di lucro. In un primo periodo storico, il legislatore aveva accordato alle fondazioni bancarie il riconoscimento del regime previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, che prevedeva la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Successivamente c'è stato un ripensamento del quadro agevolativo (ad opera del D.L. n. 168/2004 e avallato dalla giurisprudenza di legittimità) che ha portato all'abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta 2004, del regime di tassazione ridotta con conseguente sostanziale modifica del trattamento fiscale dei redditi percepiti dalle fondazioni bancarie. Se poi si considera che tra le principali fonti di finanziamento delle fondazioni vi è (i) l'impego del proprio capitale in strumenti finanziari, la cui tassazione ha subito negli ultimi anni un incremento dal 12,5% al 26%, e (ii) il reddito derivante dai dividendi delle banche conferitarie, su cui il cui prelievo fiscale è aumentato dall'1,375% al 24%, è evidente come questi particolari enti abbiano registrato un progressivo inasprimento del carico tributario complessivo che si stima, negli ultimi sei anni, essere quintuplicato. Questi enti, peraltro, non sono stati particolarmente beneficiati dalla legislazione agevolativa che ha caratterizzato gli ultimi mesi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. In questo contesto, pertanto, è da accogliere con favore il riaffiorare del dibattito circa il ruolo delle fondazioni bancarie cui si collega il tema dell'utilizzo dei fondi a loro disposizione. La possibile rimodulazione del regime fiscale che le caratterizza e che, in parte, oggi ne limita l'efficacia potrebbe dare uno slancio concreto alla loro rinnovata operatività affinché possano contribuire alla ripresa dei settori più afflitti dalla situazione sanitaria ed economica. La previsione di specifici incentivi fiscali, anche mediante l'attribuzione di crediti di imposta, connessi all'impiego dei fondi in alcuni settori strategici (es. scuola, sanità, welfare) potrebbe essere uno strumento di attuazione concreta di questa strategia.

