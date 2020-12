Fondazioni bancarie, l’Ires si dimezza Con un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, la manovra prevede la riduzione al 50% del prelievo sui dividendi. Il risparmio d’imposta va comunque destinato al sociale di Valentina Melis

Sconto Ires del 50% per le Fondazioni bancarie e nuovo regime Iva per 275mila associazioni. Sono le due novità che la manovra 2021 potrebbe portare in dote per gli enti non profit da gennaio.

L’articolo 10 del Ddl di Bilancio dimezza infatti la tassazione sui dividendi degli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro e in via principale, una o più attività di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in una serie di settori specifici, tra i quali la famiglia, la formazione, la ricerca scientifica, l’arte e i beni culturali. Chi ha lo sconto fiscale dovrà destinare le risorse risparmiate a finanziare le stesse attività sociali.

L'IDENTIKIT (Fonte: XXV Rapporto annuale Acri sulle Fondazioni di origine bancaria e normativa di settore)

È una norma della quale beneficerebbero innanzitutto le 86 Fondazioni bancarie (che finanziano attività sociali), e le altre fondazioni, come quelle d’impresa e di comunità, purché abbiano un patrimonio che produce utili.

Le Fondazioni bancarie hanno avuto un aumento della tassazione Ires dal 2014 in poi: la base imponibile è passata in sei anni - con diversi interventi normativi - dal 5% al 100 per cento. Ora, se la nuova disposizione fosse approvata in via definitiva, tornerebbe a ridursi al 50 per cento.

Nel 2019 le Fondazioni bancarie hanno versato allo Stato 510 milioni di imposte e tasse ed erogato 910,6 milioni ad attività sociali, per il 70% realizzate da organizzazioni del Terzo settore. Le Fondazioni finanziano per legge (in base all’articolo 62 del Codice del Terzo settore) i Centri di servizio per il volontariato, ai quali sono stati destinati l’anno scorso 50,3 milioni.