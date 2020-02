Fondazioni, da casseforti a incubatori di idee Per difendere inclusione, mobilità sociale e coesione è necessaria visione politica di Andrea Greco e Umberto Tombari

(AdobeStock)

3' di lettura

Nel contesto attuale, caratterizzato da un lento declino dell’Italia rispetto alle realtà occidentali e comunque emergenti, cosa possono fare le Fondazioni di origine bancaria per supportare lo sviluppo del nostro Paese? A questa domanda le stesse Fondazioni non possono sottrarsi, se intendono rafforzare la propria legittimazione di fronte a un’opinione pubblica che stenta a riconoscerle e ad attribuire loro un ruolo significativo. Appare allora sempre più chiaro che le Fondazioni bancarie non possono più agire prevalentemente come casseforti o bancomat, come spesso è accaduto in passato. Si delineano, invece, nuove funzioni.

In primo luogo, devono fungere da incubatori di idee e di progetti innovativi. Le Fondazioni sono soggetti privati, agili e capaci di elaborare e realizzare grandi progetti strategici e innovativi per i loro territori di riferimento. In un momento storico caratterizzato poi da una forte “crisi di valori”, le Fondazioni hanno inoltre il dovere di ergersi a baluardo a difesa della coesione, dell’inclusione e della mobilità sociale in un Paese ove l’ascensore delle opportunità è fermo oppure in forte discesa. Dovrebbero rappresentare sempre più quelle «ancore della democrazia» (definizione data dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio al XXIV Congresso nazionale dell’Acri, svoltosi a Parma nel 2018), protagoniste tra i corpi intermedi capaci di evitare la deriva del Paese, stabilizzando valori, prassi e iniziative feconde per la coesione sociale e il tessuto economico locale.

(...) Ma saranno in grado le Fondazioni di assolvere a compiti così impegnativi? La risposta può essere positiva, ma non è affatto scontata. Siamo ben consapevoli che questa missione al momento può essere assunta solo dalle Fondazioni più moderne e patrimonialmente ricche (ma sarà un modello anche per le altre). Questo nuovo modo di agire presuppone, inoltre, che ogni Fondazione elabori e si doti di una propria politica generale. E questa politica deve essere pensata autonomamente, sebbene non in una torre eburnea, ma dopo un costruttivo confronto con i vari stakeholder di riferimento. Elaborare e immaginare una propria politica non significa ovviamente cadere sotto le influenze della politica di turno, più o meno forte che sia. Significa l’esatto contrario, ossia salvaguardare la propria autonomia con regole adeguate e con la necessaria autorevolezza. L’autonomia delle Fondazioni come corpo intermedio è dunque essenziale. Allo stesso tempo e proprio in forza di questa autonomia, il mondo delle Fondazioni non può sfuggire a un rapporto virtuoso e costruttivo con le istituzioni politiche locali (o nazionali). Se le Fondazioni vogliono inserirsi nel progetto di sviluppo del Paese, a livello territoriale e nazionale, allora il dialogo tra Fondazioni di origine bancaria e politica è opportuno, se non addirittura necessario.

Un’ultima riflessione. Non possiamo dimenticare che – rispetto a questi ambiziosi e impegnativi compiti – negli anni passati alcune Fondazioni (anche grandi) hanno dissipato ricchezze significative e si sono caratterizzate per una gestione inefficiente di patrimoni faticosamente costruiti nel tempo. Le cause di questi episodi di mala gestio sono chiare e chiari devono essere i moniti per tutte le realtà fondazionali: non c’è futuro senza una seria selezione di una classe dirigente competente e adeguata ai tempi e senza regole di governance moderne e trasparenti. Troppo spesso si è avuta la sensazione che nella realtà ovattata di alcune Fondazioni tutto ciò non avesse rilevanza, o meglio che si facesse ogni sforzo per marginalizzare queste esigenze.

Lo scopo di questo lavoro non è allora quello di elogiare il mondo delle Fondazioni italiane, ma piuttosto di immaginarne una missione e una responsabilità verso le proprie comunità di riferimento e il Paese nel suo complesso. Anche quando racconteremo di esempi positivi che già sono stati realizzati e comunque sono presenti all’interno di queste realtà, l’obiettivo non è, dunque, quello di dipingere un mondo ideale e perfetto (che non esiste); la prospettiva è invece quella di partire da alcune cose buone per tracciare il lungo e faticoso cammino da intraprendere. E solo i prossimi anni ci diranno se le Fondazioni (singolarmente o meglio ancora come sistema di operatori) saranno state capaci di percorrerlo con successo, o se invece rimarranno prigioniere della politica locale o di certe forme di conservatorismo (anche non politico).