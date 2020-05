Fondazioni industriali, una risorsa futura

Questi giorni di confino sono meglio spesi riflettendo a come risolvere la tripla sfida – proteggere le imprese esistenti e i lavoratori, fomentare la ripresa sulla base dell’innovazione e delle startup, e garantire forme più eque di creazione e redistribuzione del valore.

Un modello da analizzare in profondità come alternativa sia al shareholder capitalism, sia allo State capitalism è la fondazione industriale, su cui già ci soffermammo su queste colonne nel 2017.

Nascono dal lascito in vita del proprietario di un’impresa di una quota del capitale, anche del 100%, a beneficio di un ente, appunto la fondazione, che assume un doppio impegno: agire come azionista attivo per conservare la proprietà dell’impresa e destinare i dividendi che questa le versa a opere filantropiche d’interesse generale. Non sono poche le imprese che hanno adottato questo modello ibrido di governance, spesso celebri a livello globale come Carslberg, NovoNordisk, Bertelsmann, Bosch, Rolex.

Le fondazioni sono diffuse in tutta l’Europa del Nord, ma la loro Mecca è la Danimarca. Le società controllate da fondazioni pesano per due terzi della capitalizzazione della Borsa di Copenhagen e la loro performance è spesso superiore a quella delle società “normali”, anche per longevità oltre il sessantesimo compleanno. Sono uscite vincenti dalla crisi del 2008-09 in termini di rendimento del capitale nel 2012, aumento del fatturato annuo e crescita complessiva dell’attivo nel periodo 2008-12. Insomma, lungi dal soccombere alla maledizione dell’incontestabilità del controllo (“dormire sugli allori” in plain Italian), il management può coltivare progetti di sviluppo, che sono ambiziosi e rischiosi. A corroborare ulteriormente la bontà del modello, esso produce rendimenti superiori per gli investimenti in R&D e si accompagna a un ricorso più intenso ai fondi propri.

Per quanto riguarda l’impatto sociale, esso è considerevole: nei drammatici giorni di marzo, la sola Carlsberg Foundation ha assegnato immediatamente oltre 13 milioni di euro alla ricerca contro il Mostro, tra cui il progetto Hope (How democracies cope with Covid-19 – A data-driven approach).