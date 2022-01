FondEnergia: «Perchè abbiamo rilevato l’1% di Banca d’Italia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine dello scorso mese di dicembre, terminato l'iter autorizzativo previsto, Fondenergia ha realizzato un primo investimento in quote di partecipazione del capitale sociale della Banca di Italia per un importo di 70 miliojni di euro, cioè 2.800 quote, pari a circa l'1% del capitale sociale dell'Istituto di via Nazionale. Nonostante la riforma del sistema di governance di Banca di Italia prevedesse già da molti anni l'ingresso di soci rappresentativi del mondo dei Fondi Pensione Negoziali, nessun altro prima di noi aveva intrapreso questo percorso.

Investimento aciclico

Questa forma di investimento ancorché già operata da altri investitori istituzionali come Banche, Fondazioni bancarie, Assicurazioni e Casse previdenziali, é del tutto inedita nel panorama degli investimenti scalabili da un investitore di lungo periodo quale un Fondo di previdenza complementare. Si tratta di un investimento aciclico, di elevata appetibilità in un'ottica rischio-rendimento i cui punti di forza sono sintetizzabili nei seguenti aspetti:− congrua politica di distribuzione dei dividendi, determinata dalla capienza dell'utile di esercizio congiuntamente alla posta speciale di bilancio per la stabilizzazione dei dividendi;− contenuta rischiosità degli attivi di bilancio;− performance reddituale e crescita attesa.

L' investimento ha l'obiettivo di aumentare la diversificazione ed incrementare la decorrelazione dagli investimenti mobiliari tradizionali, in modo da migliorare complessivamente il profilo di efficienza del Fondo. In attesa di crescita del mercato secondario delle quote di partecipazione di Banca d’Italia, (rileva in tal senso la recente nuova normativa, entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2022, che prevede l'innalzamento del tetto al 5% delle quote di capitale aventi diritto al dividendo annuale), l'investimento é stato previsto nella quota degli investimenti illiquidi deliberati dal Fondo.

Acquisto senza commissioni

Ė una soluzione intermedia tra un investimento in una società non quotata (tipico del private equity) ed un asset in grado di generare una stabile e robusta forma di remunerazione, come lo potrebbero essere i beni reali o un'obbligazione a lunga scadenza. Ha il vantaggio di non prevedere commissioni, consente di realizzare l'immediata saturazione dell'obiettivo di investimento e non presenta il fenomeno della J-Curve.

Il processo storico

L'operazione ha inoltre una valenza istituzionale rispondendo all'auspicio, più volte formulato dal Governatore della Banca d'Italia, di completamento del piano di riforma del capitale sociale, e consentendo alle Banche venditrici che detengono l'eccesso di partecipazione in Bankitalia, di monetizzare per ammontare corrispondente, il capitale immobilizzato e disporre pertanto di risorse finanziarie da poter investire nell'economia reale (finanziamenti alle imprese e privati). È da ricordare che i fondi pensione negoziali sono stati istituiti dalle parti sociali ( imprese e lavoratori) e sostenere l'economia reale italiana rientra nei obiettivi primari della politica economica del paese.