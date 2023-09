Fondi di coesione, Meloni: con Liguria accordo per 230 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Oggi firmiamo il primo accordo con una Regione dopo il decreto sul Sud. Grazie al ministro Fitto che ha fatto un lavoro lungo e difficile per riorganizzare i fondi di coesione sui quali c’è una strategia complessiva. Questo accordo sblocca oltre 230 milioni su opere strategiche e 85 per investimenti strategici». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni Salone Nautico di Genova dopo avere firmato un accordo sui fondi di coesione con il presidente ligure Giovanni Toti e il ministro Raffaele Fitto. «Tra le opere - ha detto la Meloni - ci sono quelle per mettere in sicurezza il torrente Bisagno a Genova l’Entella a Chiavari, nuove strade, un nuovo terminal all’aeroporto Genova, un bacino di carenaggio, la stazione di Ventimiglia. Inoltre - ha aggiunto - ci sono fondi per le case popolari, due ospedali, due teatri tra i quali il Carlo Felice di Genova, le scuole, tutte priorità strategiche».

«Ce la stiamo mettendo tutta»

«La Liguria è stata la più veloce, come molto spesso accade, nella definizione dell’accordo di coesione. Ma è solo il primo esempio di una nuova stagione della capacità che avrà l’Italia per spendere i fondi europei. Vogliamo rappresentare una nazione responsabile, capace, in grado, quando attraversa le difficoltà, di non raccontare al mondo che disperde le risorse ma che è la prima e la più brava a spendere quelle risorse». Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al salone nautico di Genova dopo aver assicurato che il governo «ce la sta mettendo tutta».