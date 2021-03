Fondi comuni, i bilanciati sbandano sulle obbligazioni volatili

2' di lettura

Chi ha scelto i fondi bilanciati per diversificare il portafoglio e attutire i saliscendi degli investimenti azionari potrebbe rimanere deluso. Soprattutto chi ha optato per gli strumenti più prudenti.

Di recente, infatti, la volatilità comparsa sui mercati obbligazionari per via dei segnali inflazionistici ha generato vendite sui titoli di debito. Gli operatori finanziari hanno ceduto in particolare quelli a tasso fisso e con i rendimenti più bassi - che spesso sono i più affidabili - per timore ...