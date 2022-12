Fondi Esg, le case di investimento hanno riclassificato 100 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cento miliardi di dollari. Sono le masse in gestioni dei fondi che hanno cambiato “etichetta” di sostenibilità, a causa del caos sulle regole europee di classificazione dei prodotti finanziari Esg. La stima è di Bloomberg che ha riportato anche le decisioni più recenti del gruppo francese Bnp Paribas di riclassificare asset per circa 16 miliardi di dollari; stesso discorso per la tedesca Dws relativamente a 265 milioni di dollari; Dws aveva già annunciato la scorsa settimana di aver fatto la medesima...