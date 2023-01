Fondi europei: risorse triplicate per città metropolitane e 39 città medie del Sud

Nel Pon sono previste anche azioni di contrasto e mitigazione del rischio ambientale non correlato al cambiamento climatico, come ad esempio azioni per mitigare le conseguenze del rischio sismico.

Come funziona il Pon Metro

L’autorità di gestione del Piano è l’Agenzia per la coesione territoriale. L 14 città metropolitane vengono delegate alla gestione del Pon dall’Agenzia a seguito della presentazione di un programma per la spesa dei fondi. Per le 39 città medie del Sud, alla loro prima esperienza con il Pon Metro, la scelta è stata di renderle organismi beneficiari per non gravare eccessivamente sulle amministrazioni. Il 6 e 7 febbraio l’Agenzia avvierà un dialogo con queste città per iniziare un percorso di accompagnamento alla co-progettazione per la spesa dei fondi.

Le Risorse

Le quote indicate in tabella si riferiscono solo ai fondi Fesr e Fse+, ai quali va aggiunta una quota di cofinanziamento nazionale del 40% per le regioni sviluppate e 60% per le regioni meno sviluppate.

LE RISORSE Loading...

Le città medie del Sud beneficiarie

Le città medie riceveranno complessivamente 327 milioni di euro, di cui quasi 277 dalla Ue e il resto da fondi nazionali. Sono state individuate dall’Agenzia tenendo conto della popolazione residente (almeno 20 mila abitanti) e dell’indice di disagio economico elaborato dall’Istat in base al tasso di occupazione, al tasso di scolarizzazione e all’indice di dipendenza strutturale tradizionale.