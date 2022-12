Fondi immobiliari, caso Blackstone. Ecco perché Wall Street teme l’allarme riscatti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La domanda che viene da porsi è se sia un caso isolato. O piuttosto la punta di un iceberg. Il fatto che il colosso finanziario Blackstone abbia limitato i riscatti in un suo fondo Reit (Real estate investment trust, fondo immobiliare Usa), perché avevano superato le soglie di guardia, può essere solo un incidente di percorso. In fondo il blocco, dato che questo specifico Reit da 69 miliardi di dollari non è quotato in Borsa, scatta in automatico quando i riscatti superano certe soglie. Eppure qualche...