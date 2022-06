Fondi immobiliari, in Italia patrimonio a 110 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’immobiliare che vive un momento di cautela per via delle variabili esterne che influenzano il settore, dal rincaro delle materie prime a quello dell’energia, dall’aumento dei tassi di interesse sui mutui alla cautela imposta dalla guerra in Ucraina. Il settore dei fondi immobiliari (il risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari (quotati, non quotati) e i Reits, invece, continua a crescere: nel 2021 in Italia il settore è arrivato a quota 110 miliardi di euro (+9%), mentre nel mondo sono stati toccati i 3.720 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 14% rispetto al 2020.

A trainare la crescita esponenziale dei Reit americani. È la fotografia scattata dal consueto report di Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, che sottolinea l’interesse per i nuovi mercati di nicchia oltre che per la logistica.

Loading...

Il trend positivo è proseguito anche in Europa, dove sono operativi oltre 1.860 fondi e 274 Reit, con un patrimonio complessivo pari a 1.425 miliardi di euro (+15,3%).

ASSET ALLOCATION TOTALE DI FONDI IMMOBILIARI E REIT Loading...

«Il ventunesimo secolo si caratterizza per la grande crescita del risparmio gestito a contenuto immobiliare - dice Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari -. Dai mille miliardi di inizio secolo ci stiamo avvicinando ai 4mila previsti per la fine del 2022. In Europa il patrimonio dei fondi immobiliari, in questo periodo, è aumentato di sette volte, raddoppiando la crescita del mercato immobiliare e triplicando quella dell'economia nel suo complesso».

La guerra in corso in Ucraina e le preoccupazioni sull'economia e sull'inflazione rendono prudenti i gestori, ma i mercati immobiliari continuano ad essere molto attivi, recita il report. Breglia sostiene che cambiano le strategie di investimento ma la pressione degli investitori è ancora alta e quindi ci si aspetta un 2022 in linea con l'anno precedente.