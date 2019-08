Fondi Lega, Cassazione: truffa prescritta ma resta la confisca dei 49 milioni Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito. Quest'ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione

Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito. Quest’ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello.

Lo ha deciso la Cassazione, che si è pronunciata sull’esito del processo di secondo grado che ha visto imputati Belsito e l’allora leader del Carroccio, Umberto Bossi, sulla vicenda della truffa dei rimborsi elettorali al partito tra il 2008 e il 2010. Un procedimento che ha avuto come conseguenza la confisca dei 49 milioni alla Lega. Confisca confermata dai giudici di Cassazione, mentre cadono le confische personali per Bossi e Belsito.

Confermate le condanne per i revisori Diego Sanavio e Antonio

Turci, accusati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Assolto il terzo revisore Stefano Aldovisi. Restano fermi eventuali risarcimenti alle parti civili, Camera e Senato.

«Sono anni che vanno avanti con questi 49 milioni, a me non cambia niente. Non mi cambia la vita», ha commentato il leader del partito e

ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interpellato dai giornalisti a margine della festa della Lega di Arcore in Monza e Brianza.

Il processo d’appello, per l’ipotizzata truffa aggravata ai danni dello Stato da parte dei due esponenti dell’allora Lega Nord, si era concluso con la sostanziale conferma del verdetto di primo grado: i giudici avevano inflitto 1 anno e 10 mesi a Bossi e 3 anni e 9 mesi a Belsito. Erano invece più basse le pene per i tre revisori Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi: i primi due a otto mesi, il terzo a quattro mesi, accusati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Secondo l'accusa il partito aveva ottenuto i rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2010, falsificando i rendiconti e il bilancio.