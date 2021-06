Fondi Lega: il gup condanna gli ex contabili, pene sino a 5 anni

4' di lettura

Condannati i due revisori contabili della Lega in Parlamento: Alberto Di Rubba a 5 anni e Andrea Manzoni a quattro anni e quattro mesi, imputati a Milano per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission. Non solo: per entrambi si aggiunge l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca di due ville sul Lago di Garda.

Lo ha deciso il gup Guido Salvini al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Nella vicenda della compravendita del capannone di Cormano, perfezionata a dicembre 2017, i due, accusati di peculato e turbata libertà di scelta del contraente - ai domiciliari dal settembre scorso - avrebbero drenato 800 mila euro di fondi pubblici.

Si tratta di un caso circoscritto, un fatto preciso che è stato ricostruito dalla procura di Milano insieme al Nucleo tributario della Gdf di Milano, ed è per questo che è arrivato rapidamente a conclusione dopo un tempo relativamente breve di indagine. Le prime misure cautelari erano infatti scattate lo scorso autunno.

Tuttavia le indagini proseguono, su più fronti. Prima di tutto, in Lombardia, rimane aperto il filone d’indagine sulle scatole finanziarie usate a Bergamo, dagli stessi contabili della Lega. Inoltre l’inchiesta milanese si interseca anche con quella di Genova e, secondo gli investigatori, il confronto fra le due servirà per capire se il partito sia stato finanziato in modo illecito.

Alla Lombardia Film Commission risarcimento di 150mila euro

Il gup ha anche deciso che i due revisori contabili della Lega in Parlamento Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni dovranno versare in solido un risarcimento danni di 150mila euro a Lombardia Film Commission, fondazione partecipata dalla Regione e dal Comune di Milano e parte civile nel processo in abbreviato per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lfc. La richiesta era di 1,7 milioni. Il gup Guido Salvini ha inoltre disposto un risarcimento di 25 mila euro per il Comune (la richiesta era di 117mila euro). Si tratta di un risarcimento «da liquidarsi in separato giudizio con l'assegnazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva».