Fondi per lo smart working, tutto esaurito per i bandi delle Casse professionali Commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro: spinta degli enti professionali alla modalità «agile» con sostegni per l’acquisto di strumenti digitali e corsi online. Bandi esauriti e in via di rifinanziamento di Flavia Landolfi

Nell’era dei bonus e della pioggia di incentivi salva-economia, anche lo smart working ha trovato riparo. Per commercialisti, avvocati e dipendenti degli studi professionali si è aperto l’ombrello dei contributi a fondo perduto di Casse ed enti previdenziali per l’acquisto delle dotazioni informatiche.

La formula ha avuto successo, i bandi sono andati esauriti e oggi si pensa a replicare gli strumenti di sostegno per correre in aiuto a categorie gravemente fiaccate dalla crisi. Agli aiuti economici si sono affiancati in questi mesi anche altre iniziative, tra cui per esempio i corsi online per l’ottimizzazione della gestione dello studio da remoto dei consulenti del lavoro. E non solo. Ma andiamo con ordine.

La Cassa dei dottori commercialisti

Primi della lista per impatto ed efficacia, gli aiuti economici all’acquisto di beni strumentali sotto il segno dello smart working. Cnpadc, la Cassa dei dottori commercialisti, ha lanciato, prima dell’emergenza, un bando riservato all’acquisto di attrezzature informatiche da parte dei giovani professionisti: con il lockdown, però, l’avviso è stato aperto a tutti e rifinanziato fino a 4,2 milioni di euro. Con la chiusura alla fine di aprile dello sportello, il bilancio finale conta 1.600 domande, di cui - fanno sapere dalla Cassa - il 52% da parte di professionisti fino a 40 anni (dettato dalla prima tranche a target riservato) e con una prevalenza della Campania con 272 domande pari a 784mila euro richiesti, Puglia con 205 domande e oltre 551mila euro richiesti, Lazio con 175 domande e circa 446mila euro richiesti.

Le risorse - il 50% delle spese documentate al netto dell’Iva con tetto massimo di 5mila euro a professionista - saranno erogate a partire dal prossimo febbraio, a chiusura di tutte le pratiche e a verifiche ultimate sulle fatture. E mentre si fanno i conti su questo bando la Cassa ragiona sul futuro ipotizzando nei prossimi mesi di replicare questa formula.

Le dotazioni della Cassa forense

C’è poi Cassa forense che con 1,5 milioni di euro e 12.053 domande arrivate ha chiuso il 30 giugno il bando per l’acquisto di beni strumentali per lo smart working dedicato agli avvocati. Una stima dei risultati per il momento è solo parziale: sono state esaminate le prime 1.000 richieste con una tendenza iniziale inequivocabile: oltre ai Pc gli studi legali hanno investito in maniera massiccia sull’acquisto di software e dispositivi per conservazione e la protezione dei dati. Le graduatorie per questo avviso arriveranno a settembre e solo dopo i professionisti potranno vedersi rimborsare tra i 300 e i 1.500 euro di spese sostenute per l’acquisto di computer fissi, portatili, tablet, webcam, software, sistemi per videoconferenze e appunto strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.