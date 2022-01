Fondi nuovi, problemi vecchi: l’Italia ancora alle prese con la fuga di cervelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fondi per la ricerca nuovi, problemi vecchi. Almeno per l’Italia che, nonostante la pandemia, continua a veder partire i propri cervelli. A confermarlo sono i risultati dei primi starting grant finanziati con il nuovo programma Horizon Europe. Ebbene, su 397 ricercatori a inizio carriera premiati dall’European research center (Erc) nel 2021 gli italiani sono 58. Assicurando al nostro paese la seconda piazza continentale per nazionalità dei vincitori. Peccato però che le iniziative ospitate effettivamente lungo la penisola scendano a 28. Così da farci retrocedere al quinto posto generale in condominio con la Svizzera.

I progetti premiati

Con il primo bando dell’era Horizone Europe (che succede a Horizon 2020 e vale per il settennio 2021-27) l’European research center ha distribuito 619 milioni di euro. Scegliendo 397 progetti tra oltre 4.000 proposte ricevute, con un tasso di successo quindi del 9,8 per cento. In media ogni ricercatore a inizio carriera si è visto aggiudicare 1,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Tanti i settori coinvolti: dalle apparecchiature mediche all’intelligenza artificiale fino alla scienza dei materiali. Dai nuovi materiali fotoluminescenti, ai ’cappotti’ per gli edifici per ridurre i pericoli delle isole di calore fino ai nanofilamenti per i computer quantistici, sono solo alcune delle idee vincitrici.

In aumento le ricercatrici premiate: diventano il 43%, contro il 37% del 2020. Si calcola che grazie agli starting grant verranno creati circa 2.000 posti di lavoro per ricercatori e staff.

La fuga dei nostri cervelli

Come sempre il talento dei nostri connazionali viene riconosciuto dall’Erc. Con i nostri 58 cervelli insigniti di uno starting grant siamo secondi in Europa, dietro i tedeschi (67) e davanti a francesi (44) e olandesi (27). Purtroppo il nostro sistema della ricerca resta poco attrattivo e infatti diventiamo quinti per idee ospitate. Solo 28 scienziati si stabiliranno lungo la penisola. Meglio di noi fanno Germania (72) , Francia (53), Regno Unito (46) e Olanda (44).

Il progetto dell’Iit

I 28 progetti condotti in Italia riguarderanno 17 università e centri di ricerca differenti. Tra questi c’è anche l’Iit di Genova. A sceglierlo è stato scelto Daniele Cortecchia: laureatosi in chimica industriale all'Università di Bologna nel 2012, è emigrato a Singapore per conseguire il titolo di dottorato alla Interdisciplinary Graduate School della Nanyang Technological University, per poi rientrare nel 2017 in Italia, al Centro di Nano Scienze e Tecnologie di Iit a Milano per lavorare nel gruppo di ricerca di Annamaria Petrozza.

Con il finanziamento dell’Erc potrà dedicarsi allo studio di nuovi materiali: le perovskiti, che in genere vengono usate nel settore fotovoltaico e che Cortecchia vuole applicare in ambito fotonico.

Doppio successo alla Sapienza

Tra i prescelti ci sono poi due progetti presentati da principal investigators della Sapienza. I due Erc, dal valore di circa 1,5 milioni di euro ciascuno, sono stati ottenuti da “Nanowhyr” presentato da Marta De Luca del Dipartimento di Fisica (che integra informazioni provenienti da esperimenti di laboratorio con machine learning, sismologia e modelli numerici 3D per predire in laboratorio i sismi indotti da sovrappressione di fluidi pressurizzat) e da “Hyquake” a opera di Marco Scuderi del Dipartimento di Scienze della terra (mira ad aprire nuovi orizzonti scientifici e tecnologici nell'ambito della fotonica integrata su silicio).

Questo duplice riconoscimento giunge a breve distanza dall’approvazione da parte dell’ateneo del Regolamento che incentiva i ricercatori coordinatori di progetti di altissimo profilo finanziati dall’Unione europea o dal Mur. Come? Prevedendo per i principal investigators un incentivo in termini di finanziamento ulteriore, ma anche spazi per le attività di laboratorio; sarà inoltre possibile attivare la chiamata diretta per la copertura di posti di professore e di ricercatore a tempo determinato e la riduzione del carico didattico.