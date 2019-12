Fondi pensione con Cdp: 1 miliardo da investire nell’economia reale Attiva dal prossimo luglio la piattaforma per investire in private equity, private debt e infrastrutture di Davide Colombo, Marco lo Conte

3' di lettura

Assofondipensione e Cassa depositi e prestiti lanciano un'iniziativa comune per veicolare investimenti in economia reale. Il piano, frutto di un'istruttoria durata mesi, è stato presentato in occasione dell'assemblea annuale di Assofondipensione. La piattaforma su cui far confluire finanziamenti è costituita da fondi di fondi ed è gestita dal Fondo Italiano di investimento Sgr (FII SGR; l'ad è Antonio Pace), che investirebbe in fondi di private equity, private debt, infrastrutture e altre asset class. L'obiettivo è di raccogliere 500 milioni dai fondi negoziali cui se ne aggiungerebbero altrettanti da parte di CdP.



L’esigenza per il risparmio previdenziale

Il tema degli investimenti in economia reale di almeno una parte dei risparmi previdenziali dei lavoratori iscritti a forme complementari è aperto da anni. Attualmente l'iniziativa più avanzata al riguardo è quella di cinque fondi coinvolti nel progetto Iride: Foncer (ceramica), Fondenergia, Fondo GommaPlastica, Pegaso (servizi pubblica utilità) e PreviModa, che hanno affidato al gestore Neuberger Berman 216 milioni da investire in quattro anni.

Il crono-programma

L'agenda prevede per il prossimo 15 gennaio un incontro di approfondimento tecnico per i fondi pensione interessati per dettagliare il progetto, soggetto alle approvazioni dei consigli di amministrazione di CDP, FII SGR e di ciascuna delle altre parti coinvolte. Il closing dell'operazione è previsto entro luglio. L'iniziativa Assofondi-CdP fa fare un notevole passo avanti visto che, potenzialmente, può arrivare a coinvolgere l'intero cartello dei 30 fondi negoziali attivi, con circa 3 milioni di iscritti e un patrimonio complessivo di 56 miliardi.

Distribuzione del patrimonio per tipologia di comparto.

Importi in milioni di euro. *Comprende i comparti obbligazionari puri e obbligazionari misti



Distribuzione degli iscritti per tipologia di comparto

Il totale degli iscritti ai comparti non corrisponde a quello degli iscritti totale poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita su più comparti. (*) Comprende ii comparti obbligazionari puri e obbligazionari misti)

I promotori dell’iniziativa

In parallelo a questo piano con CdP, ha spiegato ieri il presidente, Giovanni Maggi, Assofondipensione sta portando avanti un altro progetto sugli investimenti: un'iniziativa consortile tra i fondi pensione interessati a realizzare investimenti che possano avere ricadute nell'economia reale «attraverso la creazione di un bando comune per la selezione di advisor/gestori finanziari specializzati in investimenti alternativi ed un supporto in termini di funzione finanza aggregata, per il controllo del rischio di tali investimenti».