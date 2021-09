Fondi pensione e Casse, 23 miliardi per rilanciare l’economia reale

4' di lettura

Un po’ sono stati gli incentivi fiscali e regolamentari arrivati negli ultimi anni anche in Italia. Un po’ ha funzionato la grande moral suasion. Ma più di tutto è stato il mercato a indirizzare anche in Italia i Fondi pensione e le Casse previdenziali verso investimenti illiquidi (Pmi non quotate, infrastrutture e immobili): con un mercato obbligazionario che esprime da anni rendimenti da fame, ormai non c’erano più molte alternative neppure per loro.

Così anche in Italia il mercato del Private capital...