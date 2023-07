Rendimenti positivi per i fondi pensione nei primi sei mesi del 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua la corsa al recupero dei fondi pensione. Dopo la caduta del 2022, favorita dalle ripetute fibrillazioni dei mercati finanziari, nei primi sei mesi del 2023 i rendimenti di tutte le forme di previdenza complementare presentano un risultato positivo: in media +3,2% rispetto alla fine dello scorso anno i fondi chiusi, +4,6% quelli “aperti” e +4,8% i Piani individuali pensionistici (Pip) “nuovi”.

A fotografare questa tendenza al rialzo è l'ultimo monitoraggio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sull'andamento della previdenza integrativa nel periodo gennaio-giugno 2023. Il dossier evidenzia la continua crescita degli iscritti, saliti a 9,430 milioni (+2%) e anche quella delle risorse destinate alle prestazioni, che hanno raggiunto i 214 miliardi: 9 in più dei 205 miliardi registrati alla fine dello scorso anno.

Adesioni a quota 10,5 milioni

La Covip, di cui Francesca Balzani è la presidente facente funzione visto che il governo non ha ancora provveduto a nominare il successore di Mario Padula, fa notare che a giugno 2023 le «posizioni in essere» nelle forme pensionistiche complementari «sono 10,5 milioni», il 2% in più rispetto alla fine del 2022. A queste posizioni, «che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti di 9,430 milioni (+2%)». In particolare, nei fondi negoziali si sono aggiunte «121mila posizioni in più rispetto alla fine dell'anno precedente (+3,2%), per un totale di 3,928 milioni».

Torna ad ampliarsi la forbice tra i rendimenti dei fondi e quello del Tfr

Nel dossier dell'Autority si afferma che «nei primi sei mesi del 2023 in tutte le tipologie di forme pensionistiche e di comparti si registrano in media risultati positivi, in particolare nelle gestioni con una maggiore esposizione azionaria, proseguendo nel recupero almeno parziale delle perdite in conto capitale rilevate nel 2022». Per i comparti azionari sono stati registrati guadagni in media del 6% nei fondi negoziali, del 7,6% in quelli “aperti” e del 7,2% nei Pip.

La Covip aggiunge che per le linee bilanciate i rialzi sono in media del 3,4% nei fondi negoziali, 4,8% nei fondi aperti e 3,7% nei Pip. «Più contenuti - si legge nel report - sono i rendimenti dei comparti obbligazionari e garantiti, dell'ordine in media dell'1-2%». La Covip poi osserva che, analizzando il periodo compreso tra il 2013 e i primi sei mesi del 2023, i rendimenti medi delle varie forme di previdenza integrativa si presentano quasi in toto superiori al rendimento medio del Tfr (2,3%).