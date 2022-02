Fondi pensione: iscrizione test per 12 mesi e opzione di uscita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si torna a parlare con convinzione di un nuovo semestre di silenzio/assenso per rilanciare con forza le adesioni ai fondi pensione e per chi come me lavora in questo settore la notizia è senza dubbio confortante. Tuttavia è importante sottolineare due elementi 1) tale opportunità assume il significato di una “pallottola d'argento”, che non si deve assolutamente sprecare; 2) sulla scorta dell’esperienza del 2007 e visto quanto accaduto all’estero, occorre sottolineare con onestà che il meccanismo del tacito conferimento del Tfr non ha costituito la soluzione migliore per spingere con gentilezza (nudge) i lavoratori verso i fondi pensione.

Le modalità del “tacito consenso”

Intanto le modalità di questo “tacito consenso”: sei mesi per decidere è un lasso di tempo estremamente lungo, soprattutto se per prendere un’eventuale decisione vengono offerte solo su due comunicazioni istituzionali. Il tutto per ritrovarsi iscritti senza contribuzione dell'azienda e a un comparto garantito che è diventato una trappola in termini di rendimento, considerando i di tassi di interesse così bassi. A conferma di quanto sostenuto si evidenziano le poche iscrizioni che si sono generate dal 2008 ad oggi, nel periodo in cui il meccanismo di silenzio assenso avrebbe dovuto funzionare meglio.

D'altra parte sono diversi i fattori che concorrono a una scelta orientata dalle determinazioni del passato: se proponi a un neo-assunto di tenersi il Tfr o iscriversi a un fondo pensione, appare evidente che la strada più “facile” appare quella di firmare un modulo per mantenere il Tfr in azienda piuttosto che far passare 6 mesi oppure informarsi per capire come funziona la previdenza complementare e poi iscriversi. Gli studiosi, inoltre, parlano di effetto “dotazione”, che tende a far mantenere ciò che si ha rispetto a ciò che potresti avere, a prescindere dalla convenienza (quello che ho è mio e preferisco tenermelo stretto).

La proposta: iscrizione test per 12 mesi

Allora, anche alla luce della maggiore convenienza espressa dai fondi pensione in questi 20 anni di vita e sottolineata ancora una volta dall'Autorità di Vigilanza dei Fondi pensione, bisogna avere il coraggio di cambiare prospettiva e iscrivere tutti i lavoratori (o quanto meno i neo-assunti) al fondo pensione collettivo di riferimento con tutto il Tfr e la quota minima di contribuzione a carico del lavoratore e dell'azienda per poi permettere dopo 12 mesi di sospendere il versamento dei contributi e/o del Tfr. Il comparto di investimento di default per coloro che verrebbero iscritti automaticamente dovrebbe essere scelto dal fondo pensione, con una preferenza dove disponibile per le strategie life cycle (passaggio automatico verso comparti meno rischiosi man mano che avanza l’età).

Mostrare la convenienza del fondo pensione in pratica e renderlo la scelta iniziale dei lavoratori semplificherà lo schema e farà la scelta alternativa, il Tfr, come quella effettivamente meno conveniente, uscendo finalmente dal guado in cui il secondo pilastro pensionistico si trova da troppo tempo.