Fondi pensione, il pressing delle reti e la precedenza ai negoziali

(psphotography - Fotolia)

2' di lettura

Autunno, tempo di fondi pensione. No, non è la caducità della stagione a ricordarci la necessità di provvedere per tempo per il nostro futuro. La motivazione è molto più prosaica e, diremmo, venale. Le reti di vendita hanno un driver importante nel sollecitare alla potenziale clientela la sottoscrizione di un fondo pensione: l'incentivo fiscale da sfruttare prima della fine dell'anno, per poterlo dedurre dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Le reti commerciali

Nulla di male, accade così da anni e, anzi, questa tendenza si è ridotta negli ultimi anni. Tuttavia assicuratori e consulenti finanziari (sia quelli autonomi che quelli che si chiamavano promotori finanziari e ora “abilitati all'offerta fuori sede”) puntano a chiudere l'anno con gli ultimi colpi in grado di raggiungere o ritoccare gli obiettivi che le loro direzioni commerciali avevano definito mesi prima.



Il risparmiatore diventa così bersaglio di campagne commerciali che hanno a che fare solo in parte con le sue esigenze previdenziali. Perché, è il caso di ricordarlo, aderire a un fondo pensione aperto o a un piano individuale pensionistico comporta l'esborso di costi di molto superiori a quelli di categoria. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Perché forse non tutti sanno che chi è lavoratore dipendente dispone di un fondo pensione di categoria che ha costi notevolmente inferiori a quelli degli aperti e dei Pip.

Il calcolo di convenienza

La differenza è notevole: secondo la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), per una permanenza media di dieci anni in un comparto bilanciato, i negoziali hanno un incide sintetico di costo pari a 0,35%, un aperto l'1,43% mentre un Pip il 2,27%. Differenze macroscopiche: una polizza previdenziale costa sei volte e mezzo un fondo di categoria. Perché? Perché la differenza va a remunerare i collocatori per la loro attività: che è di consulenza e di vendita. Il costo ha una ripercussione: per ogni punto percentuale secondo Covip la rendita si riduce del 20'%



La norma correttiva

Per questo c’è una norma o, per meglio dire, una delibera della Covip datata 25/5/2016 (art.11 comma 1.g.) che invita a richiamare « l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva». Nello svolgimento della sua attività professionale, il venditore dovrebbe avvertire di non dover svolgere il proprio lavoro, prima di svolgerlo proponendo lo strumento previdenziale di cui ha mandato per il collocamento e per il quale è remunerato, anche se per ammontari non straordinari.