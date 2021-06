Fondi pensione, rendimenti fino al 3,1% in pandemia. Ma pochi giovani e donne

Incassati 16,5 miliardi di contributi

Lo scorso anno il flusso dei contributi ha raggiunto i 16,5 miliardi, di cui 5,5 miliardi in direzione dei fondi negoziali (+2,9%), 2,3 miliardi dei fondi aperti (+5,9%), 4,6 miliardi dei Pip (+1,6%) e 3,9 miliardi dei fondi preesistenti (+0,2%). Il contributo medio per singolo iscritto è stato di 2.740 euro ma lo scorso anno dal 27,4% degli aderenti alla previdenza complementare non è arrivata alcuna contribuzione. Complessivamente sono state erogate 8,6 milioni di prestazioni.

Rendimenti superiori alla rivalutazione del Tfr

La crisi pandemica si è fatta sentire anche sull’andamento della previdenza integrativa. Nella relazione della Covip si evidenzia che, dopo una prima fase di difficoltà, c’è stato un recupero che, alla fine, ha consentito ai fondi negoziali di garantire un rendimento medio del 3,1% e ai fondi aperti del 2,9%. Nello stesso periodo il Tfr si è rivalutato dell’1,2 per cento. Non è mancata comunque qualche nota negativa, come quella dei “nuovi” Pip di Ramo III che hanno presentato un -0,2 per cento.

Il 56,1% in obbligazioni e titoli, il 17,5% sul debito italiano

La prevalenza degli investimenti resta concentrata su obbligazioni governative e titoli di debito (il 56,1%), con una quota del 17,5% riconducibile a titoli di debito italiano. In aumento i titoli di capitale giunti a quota 19,6% mentre nel 2019 erano al 18,9 per cento.

Nessuna novità sulle Casse di previdenza

La fotografia scattata dalla Covip riguarda l’attività 2019 delle Casse di previdenza ed è perfettamente in linea con l’andamento già noto. Alla fine del 2019, il risparmio previdenziale ammontava, a valori di mercato, a 96 miliardi con un aumento di 9 miliardi (+10,3%) sul 2018. Nella relazione si ricorda che tra il 2011 e il 2019 le attività delle Casse sono cresciute complessivamente di 40,3 miliardi di euro, pari al 72,3 per cento.

L’uscita dalla crisi e la richiesta di un fisco più appetibile

Sull’andamento delle adesioni alle forme “integrative” la relazione della Covip mette in mostra, come negli ultimi anni, ci sia stato «un quadro variegato». L’Authority di vigilanza sui fondi pensione fa notare come le differenze riscontrate nella partecipazione al sistema, ad esempio tra uomini e donne, tra persone in età matura e giovani, tra aree del nord e del sud del Paese, in larga misura non siano variabili indipendenti ma strettamente legate al differente livello di inclusione nel mercato del lavoro.