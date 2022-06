Fondi pensione, rendimenti più elevati del Tfr: si arriva fino all’11%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo ha retto l'impatto della pandemia, ma è riuscito a far registrare tassi di crescita simili a quelli del periodo precedente l'era Covid. Il sistema di previdenza complementare ha chiuso il 2021 con 8,8 milioni di iscritti, in aumento del 3,9% rispetto al 2020, anche se nel 27,2% dei casi (2,4 milioni) non sono stati effettuati versamenti di contributi. E sempre lo scorso anno nel pianeta delle “forme integrative” il risparmio previdenziale ha raggiunto i 213,3 miliardi, in salita del 7,8%, e i rendimenti sono risultati quasi in toto sensibilmente più elevati della rivalutazione del 3,6%, al netto delle tasse, fatta registrare dal Tfr: 4,9% e 6,4%, rispettivamente, per i fondi negoziali e aperti; 11% per i Piani individuali pensionistici (Pip) “nuovi” di ramo III; 1,3% per le gestioni separate di ramo I.

Ma il presidente della Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Mario Padula, nelle sue “Considerazioni” sulla relazione annuale riguardante l'attività svolta lo scorso anno dall'Authority, lancia l'allarme su alcuni rischi collegati alle ricadute del conflitto russo-ucraino e ai mutamenti del contesto macroeconomico e sociale. A cominciare da quello dell'allontanamento di giovani, donne e lavoratori del Mezzogiorno, ovvero dei soggetti più fragili sul versante occupazionale, dalla prospettiva delle scelte di lungo termine, come quelle sul terreno della previdenza complementare.

Per questo motivo Padula lancia la proposta di trasformare gli attuali incentivi fiscali previsti per l'adesione ai fondi pensione in interventi finanziari a favore delle categorie più deboli. Non solo: secondo Padula, sarebbe opportuno superare il vincolo che prevede la permanenza automatica del Tfr non devoluto alle “forme complementari” nelle imprese con meno di 50 addetti. E andrebbe avviata anche una nuova fase di silenzio-assenso per lo stesso Tfr, ma in forma riveduta e corretta, oltre all'ampliamento del modello dei fondi negoziali di settore «nella direzione di un sistema di welfare integrativo integrato».



Si riducono le forme pensionistiche integrative: 349 nel 2021

Alla fine del 2021 risultavano presenti in Italia 349 fondi pensione: 33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 72 Pip e 204 fondi preesistenti. Oltre 20 anni fa le forme pensionistiche integrative erano oltre il doppio (739).



Aderisce ai fondi il 34,7% della forza lavoro

Gli iscritti sono arrivati a quota 8,8 milioni (+3,9% sul 2020) per un tasso di copertura del 34,7% sul totale delle forze di lavoro. La Covip indica che le posizioni in essere sono 9,7 milioni (comprese quelle doppie o multiple, che fanno capo allo stesso iscritto). I fondi negoziali contano 3,4 milioni di iscritti, quasi 1,7 milioni sono le adesioni ai fondi aperti e 3,4 milioni ai Pip “nuovi”. Circa 620mila sono poi gli iscritti ai fondi preesistenti.