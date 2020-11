Fondi pensione, a settembre rendimenti appena sopra lo zero Stasi nelle nuove adesioni mentre il flusso dei contributi torna in positivo. Le risorse per le prestazioni sono arrivate a 190 miliardi, mentre sembra tramontata l'ipotesi di un nuovo semestre di silenzio/assenso in legge di Bilancio per aumentare le iscrizioni di Davide Colombo

Stasi nelle nuove adesioni mentre il flusso dei contributi torna in positivo. Le risorse per le prestazioni sono arrivate a 190 miliardi, mentre sembra tramontata l'ipotesi di un nuovo semestre di silenzio/assenso in legge di Bilancio per aumentare le iscrizioni

A fine settembre i fondi pensione negoziali hanno registrato rendimenti positivi attorno allo 0,2% rispetto a inizio anno, confermando il recupero iniziato in primavera. Performance ancora in territorio negativo, invece, per i fondi aperti (-0,9%) e per i Pip di ramo III (-4,7%). Mentre per le gestioni separate di ramo I, che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato alla fine dei primi nove mesi dell'anno è stato pari all'1%.

La dinamica dei rendimenti

L'ultimo flash sui rendimenti ma anche sulle statistiche fondamentali del settore è arrivata dalla Covip, la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari. I risultati sono al netto dei costi di gestione e delle fiscalità e riflettono le dinamiche di mercati finanziari sicuramente meno volatili e che, tra luglio e settembre, hanno mantenuto andamenti positivi. I rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine sono rimasti stabili nelle principali economie, mentre i differenziali tra i governativi italiani e i tedeschi sono ulteriormente diminuiti portandosi al di sotto dei livelli di fine 2019. Guardando oltre gli effetti a breve della crisi indotta dalla pandemia, nei dieci anni da inizio 2010 a fine 2019, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,8 per i fondi aperti e per i Pip di ramo III, e al 2,6% per le gestioni di ramo I; la rivalutazione del Tfr è risultata pari al 2%. Aggiungendo ai dieci anni gli ultimi nove mesi, i rendimenti medi annui composti scendono al invece 3,4% per i fondi negoziali, al 3,5 per i fondi aperti, al 3,1 per i Pip di ramo III e al 2,5% per i prodotti di ramo I. La rivalutazione del Tfr scende invece all'1,9% annuo.

Torna a crescere il flusso dei contributi

A fine settembre anche il flusso dei contributi versati è tornato in positivo (+1%) nel confronto con i primo nove mesi dell'anno scorso, dopo la flessione del secondo trimestre. Il risultato è frutto di un modesto incremento dei contributi versati nei i fondi negoziali e nei fondi aperti, a fronte di un lieve calo dei contributi versati nei Pip. Ma siamo lontani dai trend degli ultimi anni, quando la crescita dei contributi era stato attorno al 5%. Attualmente le risorse destinate alle prestazioni sono pari a circa 190 miliardi, 5 miliardi in più rispetto a quanto rilevato alla fine del 2019. Il patrimonio dei fondi negoziali è di 58,1 miliardi, il 3,6% in più. Per i fondi aperti si attesta a 23,8 miliardi e a 37,2 miliardi per i Pip “nuovi” aumentando, rispettivamente, del 4,1 e del 4,9%.

Iscritti in aumento nel settore edile e nel pubblico

Gli iscritti sono attualmente 9,289 milioni, l'1,9% in più rispetto a fine 2019. Nei fondi negoziali si registrano circa 90.000 posizioni in più (2,8%), portandone il totale a 3,250 milioni. I maggiori incrementi si riscontrano nel fondo destinato ai lavoratori del settore edile, (47.800 unità in più) e nel fondo rivolto ai dipendenti pubblici (12.100 unità in più). Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti contano 1,593 milioni di posizioni, 42.000 unità in più (2,7 per cento). Pei i PIP “nuovi” il totale delle posizioni, 3,460 milioni, è in aumento di 41.000 unità (1,2 per cento), sempre rispetto alla fine del 2019. La stasi delle nuove adesioni va di pari passo con le contribuzioni ed ha molto a che fare con la crisi sanitaria in corso. Salvo novità dell'ultima ora a questa tendenza non darà alcuna risposta, per ora, il governo, visto che sembra essere tramontata l'ipotesi di varare con la legge di Bilancio un nuovo semestre di silenzio/assenso per l'iscrizione automatica ai fondi negoziali.