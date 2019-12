Fondi premiali agli atenei, vincono Venezia e Milano Un terzo dei fondi di Ca’ Foscari e Statale arriva dalla quota «premiale» del fondo Ff0.Nelle linee guida di Fioramonti, operative dal 2021, più risorse agli atenei che si aprono di Eugenio Bruno

3' di lettura

Il rating delle università sta per cambiare. Grazie alle nuove linee guida sulla valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2015-2019 emanate nei giorni scorsi dal ministro Lorenzo Fioramonti che puntano, da un lato, ad ampliare i prodotti “valutati” dall’Anvure, dall’altro, a premiare le sinergie con i territori. Con quali effetti lo scopriremo nel 2021 quando le novità andranno a regime. Mentre l’anno prossimo il quadro dovrebbe ricalcare quello del 2019, che vede - nella quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) - primeggiare Venezia e Milano.

La distribuzione 2019 e la proiezione sul 2020

La “torta” complessiva per il 2019 è di 7,45 miliardi. Escludendo gli interventi straordinari e i canali di finanziamento settoriali - ad esempio dipartimenti di eccellenza e no tax area per le borse di studio - e concentrandoci sulle tre macrovoci del Ffo (quota base, premiale e perequazione) arriviamo a 6,1 miliardi per gli atenei statali. Di queste, la parte direttamente collegata alla valutazione è quella premiale, che per i 3/5 viene distribuita sulla base della “vecchia” Vqr 2011-2014, per 1/5 sul buono o cattivo reclutamento e per 1/5 su come gli atenei sfruttano la loro «autonomia responsabile».

I FONDI PREMIALI ALLE UNIVERSITA’ Fondi finanziamento ordinario 2019. Assegnazione iniziale in milioni di euro e incidenza fondi premiali. <span id="U20825496352drB" style="font-family:'Sole Serif Text RgIt';font-weight:normal;font-style:italic;">Nota: (*) vanno altresì considerati gli importi di cui all'art. 1, c. 1, lett. d) del DM n. 738/2019: Università di Trento - euro 352.273; GSSI - euro 123.09</span>

Nel 2019 la quota di Ffo premiale ammonta al 24% del totale: circa 1,7 miliardi, che - come spiega il grafico accanto - in valore assoluto premiano La Sapienza di Roma (457,6 milioni), l’Alma Mater di Bologna (368,5)e la Federico II di Napoli (333,1). Laddove in percentuale si affermano la veneziana Ca’ Foscari, la milanese Statale e Padova che devono alla quota premiale, rispettivamente, il 32,3%, il 31,5% e il 31,1% della dote ricevuta. In un contesto generale che - sempre al netto dei piani straordinari - vede invece Bergamo (+3,92%) ottenere il saldo migliore e Messina (-1,35%) quello peggiore rispetto all’anno precedente.

Differenze tutto sommato contenute, che risentono della rigidità dei criteri di riparto fissati per legge. Uno su tutti: la previsione che l’assegnazione al singolo ateneo non sia inferiore del 2% e superiore del 3% rispetto all’anno precedente.

Guardando avanti, dunque, è presumibile che la distribuzione per il 2020 non si discosti molto dall’attuale. Perché se è vero che la quota premiale nel suo complesso salirà dal 24 al 26% del Ffo è altrettanto vero che la valutazione dell’Anvur avverrà ancora sulla base della “vecchia” Vqr.