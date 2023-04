Fondi per rendere più belle (e competitive) le aziende: il progetto di Brunello Cucinelli e Bnl Bnp Paribas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche il luogo di lavoro deve essere un ambiente adatto a favorire e stimolare la produzione dei prodotti dell’industria del bello...In questo senso va il nuovo accordo fra Brunello Cucinelli Spa e Bnl Bnp Paribas, che permetterà a tutte le piccole imprese artigiane che collaborano con la Casa di Moda di Solomeo di poter realizzare opere in materia di «abbellimento dei luoghi e miglioramento delle condizioni di lavoro», grazie ad un progetto appositamente pensato per loro.

L’accordo prevede che le due parti mettano a disposizione delle piccole imprese artigiane la progettazione e la realizzazione delle opere, oltre a fornire un supporto finanziario a condizioni dedicate. La Banca si avvarrà della collaborazione di general contractor specializzati, in grado di valutare e fornire alle imprese coinvolte delle soluzioni tecniche innovative, sicure ed efficienti per la realizzazione dell'intervento auspicato. Inoltre, attraverso la controllata Artigiancassa, Bnl Bnp Paribas è in grado di fornire consulenza alle imprese destinatarie dell'accordo, per l'accesso ai fondi e ai finanziamenti offerti dai bandi pubblici nazionali e regionali, in molti casi legati al Pnrr. L'accordo si inserisce nell'ambito del “Programma Sviluppo Eccellenze del Made in Italy” dell’istituto di credito, che mira a promuovere uno sviluppo armonico del processo produttivo e si propone di generare un impatto sociale e ambientale positivo il più diffuso possibile sul territorio.



Il progetto “abbellimento dei luoghi di lavoro” si inserisce nella visione del “Capitalismo Umanistico” e della “Umana Sostenibilità” che animano Brunello Cucinelli e ispirano le scelte dell’azienda. «Crediamo che questo accordo raggiunto con Bnl Bnp Paribas sia molto importante, in continuità con il nostro impegno a favore del benessere dei lavoratori e di un costante miglioramento e abbellimento dei luoghi di lavoro - ha commentato Riccardo Stefanelli, ceo di Brunello Cucinelli -. A Solomeo abbiamo sempre lavorato cercando di promuovere la cultura della “bella fabbrica” e pertanto tale intesa, che prova ad estendere questa bellezza anche alla nostra filiera, rappresenta un pregevole sigillo che non può che darci davvero piena soddisfazione. L'accordo attribuisce il giusto valore a tutte quelle energie che abbiamo negli anni dedicato alla tutela e alla promozione della dignità del lavoro artigianale, nella consapevolezza che il lavoro e i manufatti sono nobili e belli solo se lo sono anche i luoghi nei quali operano i nostri eccezionali e stimati artigiani».

«Questo accordo è la sintesi più concreta di come banca e imprese possano cooperare in modo virtuoso, attivando l'economia e la finanza in chiave sostenibile al servizio delle aziende, delle filiere e delle comunità locali, in questo caso del territorio umbro - ha notato Maria Elena Gasparroni, direttrice della divisione Corporate Banking Bnl Bnp Paribas -. Il progetto “Abbellimento dei luoghi di lavoro” punta sul capitale umano nella convinzione che le persone siano centrali nei processi di lavoro e produzione e il loro benessere una leva di competitività».