Centrodestra, Berlusconi avverte Lega e FdI: «Europeismo o Forza Italia esce»

14:14 Calenda: non ho astio per Rdc, ecco come cambiarlo

«Non ho astio in assoluto contro il Reddito di cittadinanza, non dico che va abolito. Una componente per quanti non possono lavorare va mantenuta, perché giusto non lasciarli indigenti. Però altri possono lavorare ma o lo rifiutano o non lo trovano per nulla. E’ su questa parte che va cambiato». Lo ha detto Carlo Calenda intervistato da CorriereTv. Calenda ha quindi spiegato il modo in cui modificherebbe il reddito di cittadinanza, ricordando come il sistema delle imprese abbia bisogno di 500 mila lavoratori ma che non riesce a trovare i profili necessari: «Propongo che le agenzie private che cercano i profili per le aziende possano intervistare i percettori del Reddito e facciano loro una proposta di lavoro e una proposta di formazione: se non la accetta perde il reddito»