Fondi sovrani, il Golfo sorpassa Canada e Singapore

Singapore arretra, i sauditi avanzano. Il 2023 ha fatto segnare una generale frenata negli investimenti da parte dei fondi sovrani, ma non per tutti: Pif, il veicolo di Ryad, che gestisce uno dei patrimoni più ampi del mondo, non ha badato a spese e l’anno scorso ha incrementato la propria spesa del 33% risetto al 2022, mentre nello stesso periodo gli investitori di Singapore e alcuni dei principali fondi canadesi decidevano di tirare il freno. Lo certifica il rapporto annuale di Global Swf, riportato da Bloomberg.

Il quadro macroeconomico è stato ancora ostile, nel 2023, per gli investimenti dei fondi sovrani, nonostante la ripresa dei mercati finanziari e i prezzi sostenuti del petrolio abbiano sostenuto gli asset under management del settore, con una massa gestita in ripresa, che ha raggiunto il picco di 11,2 trilioni di dollari. L’anno scorso,2023, i veicoli di investimento controllati dagli Stati hanno investito meno, e meno spesso, rispetto al 2022. La taglia media è rimasta costante a 0,35 miliardi di dollari, ma rispetto al 2022, gli investimenti dei fondi sovrani sono diminuiti del 20% a 124,7 miliardi di dollari in 324 transazioni; gli investimenti dei fondi pensione pubblici, invece, sono scesi del 26% a 80,4 miliardi di dollari in 268 operazioni.

Il Pif, come detto, è stato l’investitore principale con 31,6 miliardi di dollari distribuiti in 49 operazioni, il 33% in più rispetto al 2022. In un arco di otto anni - spiega Global Swf - il veicolo saudita è diventato una potenza sia in patria che all’estero, con l’obiettivo dichiarato di diventare il più grande fondo sovrano del mondo entro il 2030. Insieme al Pif, altri quattro fondi del Golfo sono stati nuovamente tra i primi dieci intermediari più attivi a livello globale: i tre fondi sovrani di Abu Dhabi (Adia, Mubadala, Adq) e il Qia del Qatar. I cosiddetti «Oil Five», secondo la definizione della data platform.

Completano la classifica i fondi Gic e Temasek di Singapore, attivi, ma non così tanto come nel 2022, e tre dei fondi canadesi «Maple Eight» (Cpp, Bci, Otpp). Il Cdpq canadese (Fondo dell’anno nel 2022) ha mantenuto un profilo più basso nel 2023 ed è uscito dalla lista dei primi 10. Nel complesso, i fondi di Singapore e canadesi hanno ridotto la loro attività rispettivamente del 51% e del 36%, mentre gli investitori del Golfo sono rimasti pressoché stabili.

Le preferenze regionali dei principali investitori stanno cambiando e sembra esserci un rinnovato interesse per i mercati emergenti. La metà dei leader della classifica ha investito più nei mercati emergenti che in qualsiasi altra regione nel 2023, con un forte interesse per Cina, Indonesia, Brasile e, soprattutto, India. Il paese dell’Asia meridionale è salito di classifica fino a diventare la seconda destinazione più popolare dopo gli Stati Uniti, e davanti al Regno Unito e alla Cina.