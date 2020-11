Fondi Ue: Bruxelles frena sull'uso di React-Eu per la decontribuzione al Sud Aspro confronto tra governo, regioni e commissione Ue sulla destinazione dei 10,7 miliardi di fondi strutturali aggiuntivi da spendere entro il 2022. Oltre agli sgravi fiscali per chi assume nel Mezzogiorno, anche per il fondo di garanzia, la scuola e la ricerca. I dubbi delle regioni sulle risorse 2021-2027 di Giuseppe Chiellino

(AdobeStock)

Aspro confronto tra governo, regioni e commissione Ue sulla destinazione dei 10,7 miliardi di fondi strutturali aggiuntivi da spendere entro il 2022. Oltre agli sgravi fiscali per chi assume nel Mezzogiorno, anche per il fondo di garanzia, la scuola e la ricerca. I dubbi delle regioni sulle risorse 2021-2027

3' di lettura

I 10,7 miliardi di fondi strutturali europei destinati all’Italia dal programma React-EU per il biennio 2021-2022 verranno concentrati su pochissimi interventi nazionali che riguarderanno le imprese, l’occupazione, l’istruzione e la ricerca. È questo l’orientamento, sia pure «non ancora consolidato», che sta emergendo nel confronto tra Governo, Commissione europea e regioni. L’obiettivo è non polverizzare le risorse nei 51 programmi operativi del periodo 2014-2020, alcuni dei quali con oggettivi problemi di gestione e di realizzazione della spesa.

Fondo centrale di garanzia, fiscalità di vantaggio per le imprese nel Mezzogiorno, cassa integrazione, istruzione e ricerca dovrebbero essere i capitoli su cui si concentrerà la spesa di questo pacchetto di fondi strutturali che si aggiunge alla dote di oltre 43 miliardi di euro prevista per il 2021-2027.

Loading...

Le perplessità di Bruxelles

Per la fiscalità di vantaggio, che prevede un taglio del 30% dei contributi per le assunzioni di lavoratori realizzate da imprese che hanno sede in una regione del Mezzogiorno, la legge di bilancio stanzia 7 miliardi di euro.

Il Fondo centrale di garanzia si è dimostrato nei mesi di emergenza Covid uno strumento molto efficace per sostenere il capitale circolante delle imprese, veicolando circa un paio di miliardi di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) verso le imprese. La soluzione è vista con favore dalle autorità europee, che esprimono invece «qualche perplessità» l’ipotesi di utilizzare React-Eu per finanziare gli sgravi contributivi. Oltre ai dubbi sull’efficacia dello strumento, a Bruxelles si fa notare che il costo della misura assorbirebbe quasi il 70% dei fondi React. Inoltre il governo «scommette sull’estensione della fiscalità di vantaggio oltre giugno 2021» che non è per niente scontata in quanto aiuto di Stato.

Le altre due voci, probabilmente meno consistenti, a cui sono destinate le risorse di React, riguardano l’istruzione, per rafforzare la capacità di gestire la didattica a distanza (reti, device ma anche formazione) e la ricerca.