Fondi Ue: finanziamento da 89 milioni per 26 progetti e 700 ricercatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un finanziamento dell'Ue del valore di 89 milioni di euro per 13 programmi di formazione dottorale e 13 programmi di borse di studio post-dottorato, a favore di oltre 700 scienziate e scienziati. È il risultato del programma Marie Skłodowska-Curie, annunciato il 6 luglio dalla Commissione europea, mentre l'elenco completo dei progetti finanziati verrà pubblicato una volta finalizzati gli accordi di sovvenzione. I Paesi con il maggior numero di progetti selezionati sono Spagna, Irlanda e Finlandia. Questi programmi promuoveranno la formazione di alta qualità, in un'ampia gamma di discipline scientifiche. La commissaria per l'Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel, ha dichiarato: «Sono felice di vedere che i programmi selezionati terranno conto di aspetti importanti come la scienza aperta, il coinvolgimento della comunità, l'imprenditorialità, il genere, l'etica o la supervisione di alta qualità e incoraggeranno le donne più talentuose a candidarsi». Dal 2014 il programma Marie Skłodowska-Curie ha finanziato 217 progetti.