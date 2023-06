Fondi Ue per la promozione del vino all’estero: in ritardo di 2 mesi sulla Francia

Anche le vendite all’estero evidenziate nell’anteprima fornita da Uiv sull'export nel primo trimestre dell’anno presso le principali piazze extra Ue, registrano la fatica di mercati importanti, in particolare in Uk, Canada, Giappone, Cina e Corea del Sud.

In forte rallentamento, per la prima volta dopo anni di crescita, anche gli spumanti.

In uno scenario di mercato appesantito dall'offerta e con una domanda che mostra segnali di rallentamento sarebbe importante trovare strumenti alternativi. Uno è ad esempio rappresentato dalla prospettiva dei vini dealcolati . Una categoria di prodotti a basso contenuto di alcol se non del tutto privi che in diversi paesi produttori si sta cominciando a sperimentare per intercettare nuove fette di mercato.

Ma questa chance in Italia resta solo sulla carta perché la produzione di queste bevande è impedita dalla legge (il Testo unico sul vino vieta di detenere in cantina vini con un titolo alcolometrico inferiore a 8 gradi). Un divieto che resiste nonostante il via libera ai vini dealcolati da parte di Bruxelles (Regolamento 1308/2013) e le reiterate sollecitazioni dell'associazione imprese italiane del vino presso il ministero dell'Agricoltura per risolvere uno stallo che di fatto genera un evidente svantaggio competitivo.

«Le istituzioni – ha commentato il presidente Uiv, Lamberto Frescobaldi – ci stimolano a una ulteriore crescita con l’obiettivo di superare il competitor francese nella leadership mondiale del mercato del vino. Un obiettivo giusto, che le imprese italiane del vino sono consapevoli di poter raggiungere, a patto però che ognuno faccia la propria parte. Lo svantaggio competitivo generato dai ritardi delle amministrazioni nelle scelte non aiuta lo sviluppo del mercato, tra l'altro in un periodo di forte incertezza con un livello di giacenze ben oltre la soglia di sicurezza In diverse aree strategiche del Paes».





