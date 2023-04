Fondi Ue, per la tipografia online 4Graph un piano triennale da 7 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un piano di investimenti triennale da 7 milioni di euro con l’obiettivo di aumentare produttività, profittabilità e sostenibilità dei processi con il perfezionamento di tecnologia e intelligenza artificiale. La tipografia online 4Graph è un esempio di realtà manifatturiera presente nel Mezzogiorno fortemente orientata all’innovazione e al rispetto ambientale pronta a investire nella transformazione digitale sfruttando anche i finanziamenti del React-Ue, il programma di fondi europei stanziati per promuovere il superamento degli effetti della pandemia e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

«Ci muoviamo in uno scenario sempre più sfidante, dove l’aumento dei costi lungo tutta la filiera e la derivante attenzione alle energie rinnovabili e alla sostenibilità sta diventando un’esigenza economica oltre che normativa», commenta Biagio Di Mambro, amministratore di 4Graph. La società ha sede logistico/commerciale a Latina e uno stabilimento a Cellole (Caserta), dove viene realizzata tutta la produzione 100% in-house. Nel 2022 l’azienda ha avuto un fatturato di 8,5 milioni di euro (+47% rispetto all'anno precedente). Per il 2023 l’obiettivo è superare quota 11 milioni.

Lo stabilimento 4Graph a Cellole

Gli investimenti previsti dal piano di sviluppo riguardano il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, gestite attraverso sistemi di intelligenza artificiale che ne garantiscono l'efficientamento anche in chiave green. Previsti investimenti anche sul fronte della sostenibilità, con il potenziamento del parco fotovoltaico a copertura integrale dello stabilimento che a regime permetterà di produrre il 90% del fabbisogno energetico aziendale. Tra le iniziative per raggiungere l’obiettivo di diventare la prima tipografia online 100% sostenibile in Italia ci sono la certificazione Fsc di tutta la carta utilizzata e dell’intera catena di custodia, l’utilizzo di inchiostri a base vegetale, gli imballaggi Pvc free.