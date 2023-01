Fondi Ue, a rischio 8 miliardi per giovani e politiche attive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’Italia perennemente a caccia di fondi per il lavoro rischia di suonare come l’ennesimo paradosso avere circa 8 miliardi di fondi europei, programmazione 2014-20, ancora non spesi e rendicontati al 31 dicembre 2022. E se non lo faremo entro dicembre 2023 queste risorse (o parte di esse) potrebbero essere disimpegnate, cioè perse. Un pessimo segnale in vista della nuova programmazione comunitaria, 2021-27, che per le voci lavoro, istruzione, formazione e inclusione ci assegna più di 17 miliardi tra programmi nazionali e regionali (il solo programma “Donne, giovani e lavoro” vale oltre 5 miliardi per sostenere l’occupazione giovanile e femminile, l’inclusione dei soggetti più vulnerabili, disabili e disoccupati di lunga durata, e l’ adeguamento delle competenze alla doppia transizione verde e digitale). Ma procediamo con ordine.

I ritardi nella spesa

Il campanello d’allarme è stato suonato nella conferenza stampa di fine anno dal premier, Giorgia Meloni, che aveva sottolineato come, «mentre spendevamo 8 miliardi per dare il reddito di cittadinanza a chi poteva lavorare, l’Italia non spendeva 8 miliardi del fondo sociale europeo».

Dalla documentazione ufficiale pubblicata dall’Agenzia per la coesione, rielaborata per il nostro giornale dal servizio Lavoro, coesione e territorio della Uil, emergono i dettagli. E non sono, purtroppo, lusinghieri. Sui due programmi principali dedicati al lavoro, vale a dire “Iniziativa Occupazione Giovani” e “Sistemi politiche attive per l'occupazione” nel precedente settennato avevamo da spendere, in tutto, 10,7 miliardi; ne abbiamo spesi 2,8, il 26,17%. Sul primo programma, che comprende anche la fallimentare iniziativa Garanzia giovani, avevamo da spendere 2,8 miliardi. Al 31 dicembre 2022 le risorse spese certificate sono state 1,8 miliardi, vale a dire il 63,4%. All’appello manca un miliardo. I numeri sono peggiori sull’altro programma dedicato alle politiche attive per l’occupazione, dove su quasi 8 miliardi di fondi Ue a disposizione ne abbiamo spesi e certificare a fine 2022 appena il 13,2%, pari a poco più di un miliardo (ne restano sette).

Il tentativo di recupero

Certo, con la spesa sostenuta per la concessione degli esoneri previsti già nella manovra 2021 e la loro proroga per il 2023 potremmo, in parte, recuperare. Si ipotizza già di “attingere” da questi fondi ancora in bilico per coprire un’ulteriore annualità della decontribuzione Sud al 30%, autorizzata fino a fine 2023 dall’Europa (ma la misura si estende fino al 2029), che vale circa 4 miliardi. Così come si ragiona di far rientrare in questi fondi 2014-20 non spesi anche il miliardo per gli incentivi assunzionali per giovani e donne. Insomma, si prova a “mischiare” un po’ le carte (e le misure) per tentare di ridurre il danno.

Sul lavoro, ma il discorso vale per l’intera programmazione 2014-20 (al 31 dicembre l’Italia ha certificato alla Ue una spesa pari a 35 miliardi, il 54% dei 64,9 miliardi totali, dopo la riprogrammazione di React-Ue, ndr), «siamo di fronte ad un’attività di spesa che procede troppo lentamente e di questo siamo preoccupati - ha sottolineato la segretaria confederale Uil, Ivana Veronese -. Tralasciando per un attimo i “numeri”, il giudizio deve riguardare, anche e soprattutto, la qualità della spesa. La logica dello “spendere tanto per spendere” non porta a miglioramenti. Servono interventi aggiuntivi. E che non si sovrappongano con altre iniziative in corso, ad esempio quelle previste dal Pnrr».